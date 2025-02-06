Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy ...và 3 địa điểm khác, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Đến 5 Triệu

1. To assist teachers in classes

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Male/female, University graduated or current university students.
• Able to work weekdays, morning 8am - 12am or afternoon 1.30pm- 5.30pm
• Good level of English and Vietnamese to communicate with foreign teachers.
• Previous experience as a teacher or teaching assistant would be an advantage.
• Ability to work in a way that promotes the safety and well-being of children/students.
• Professionalism and responsibility.

Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) Thì Được Hưởng Những Gì

• Pay Rate: 50k - 70k/ lesson.
• Working in a leading international education environment, regularly interacting with quality academic staff and teachers

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 33 Lac Trung, Hai Ba Trung, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

