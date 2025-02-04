Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V9, A03 Lô đất TTDV 01, KĐT mới An Hưng, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ giáo viên nước ngoài và giáo viên chính trong quá trình giảng dạy: Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ giảng dạy và giúp đỡ học viên trong lớp học.

Quản lý lớp học: Theo dõi quá trình học tập của học viên, hỗ trợ học viên trong việc hiểu bài và thực hiện các bài tập.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Hỗ trợ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện, workshop của trung tâm để nâng cao trải nghiệm học tập của học viên.

Chăm sóc học viên: Tư vấn và hỗ trợ học viên ngoài giờ học, ghi nhận ý kiến phản hồi từ học viên để cải thiện chất lượng giảng dạy.

Thực hiện các công việc hành chính khác: Chuẩn bị và quản lý tài liệu học tập, điểm danh, theo dõi sự tiến bộ của học viên.

Trình độ: tốt nghiệp các ngành Tiếng Anh, Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), đặc biệt là khả năng giao tiếp và phát âm chuẩn.

Kỹ năng giao tiếp: Tự tin, nhiệt tình trong giao tiếp với học viên và giáo viên, có khả năng truyền đạt tốt.

Tinh thần học hỏi và trách nhiệm: Nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm trợ giảng hoặc các công việc liên quan đến giảng dạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 VND- 12.000.000 VND (Thỏa thuận theo năng lực)

Cơ hội phát triển: Được đào tạo kỹ năng sư phạm, cơ hội phát triển lên vị trí giáo viên chính sau thời gian công tác.

Môi trường làm việc: Thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội giao tiếp và học hỏi từ giáo viên nước ngoài.

Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng theo hiệu quả công việc, cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa và sự kiện của trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL

