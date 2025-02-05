Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Hỗ trợ giám sát lớp học giảng dạy lớp Tiếng Anh khối THCS;
- Hỗ trợ quản lý và kiểm tra chất lượng giáo viên;
- Hỗ trợ lớp học, điểm danh;
- Thực hiện các cố công việc khác theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc sinh viên có lịch học định, rảnh Thứ 7 và Chủ nhật;
- Các bạn đang theo học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh,...
- Chủ động, làm việc có trách nhiệm;
- Mong muốn được học hỏi;
- Có laptop, phương tiện đi lại.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ dấu thực tập;
- Có cơ hội cao trở thành nhân viên chính thức;
- Được tham gia học các lớp học kỹ năng mềm bổ ích không mất phí;
- Học hỏi thêm các mảng tuyển dụng, HCNS, kinh doanh, Marketing,…
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI