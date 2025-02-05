Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Trợ giảng tiếng Anh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Hỗ trợ giám sát lớp học giảng dạy lớp Tiếng Anh khối THCS;
- Hỗ trợ quản lý và kiểm tra chất lượng giáo viên;
- Hỗ trợ lớp học, điểm danh;
- Thực hiện các cố công việc khác theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc sinh viên có lịch học định, rảnh Thứ 7 và Chủ nhật;
- Các bạn đang theo học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh,...
- Chủ động, làm việc có trách nhiệm;
- Mong muốn được học hỏi;
- Có laptop, phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ dấu thực tập;
- Có cơ hội cao trở thành nhân viên chính thức;
- Được tham gia học các lớp học kỹ năng mềm bổ ích không mất phí;
- Học hỏi thêm các mảng tuyển dụng, HCNS, kinh doanh, Marketing,…
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-giang-tieng-anh-thu-nhap-1-3-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job283860
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Hạn nộp: 01/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Việt Nam
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Language Link Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Hạn nộp: 13/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Hạn nộp: 08/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Hạn nộp: 01/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Việt Nam
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Language Link Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Hạn nộp: 13/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Hạn nộp: 08/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm