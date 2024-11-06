Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5N7 TT5 KDT Bắc Linh Đàm, Phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu ứng dụng đưa AI vào trong doanh nghiệp.

Xây dựng, thiết lập các quy trình, chính sách về vận hành giám sát hệ thống .

Giám sát hệ thống, phối hợp với các bộ phận đảm bảo vận hành hệ thống hiệu quả.

Các công việc theo sự chỉ thị của Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế tại các trường Đại học hàng đầu.

Không yêu cầu kinh nghiệm, chào đón các bạn sinh viên mới ra trường, chờ bằng.

Ứng viên độ tuổi 2k. IQ từ 135 trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Trợ lý/Thư ký.

Tư duy logic, thông minh, nhanh nhẹn, chủ động.

Có khả năng research là một lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ,ham học hỏi, thích làm việc sáng tạo, khám phá cái mới

Cẩn trọng, nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật.

Có kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

Có kỹ năng rà soát, checking, follow công việc của đội nhóm.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ, phúc lợi theo Quy chế chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

