Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 5N7 TT5 KDT Bắc Linh Đàm, Phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nghiên cứu ứng dụng đưa AI vào trong doanh nghiệp.
Xây dựng, thiết lập các quy trình, chính sách về vận hành giám sát hệ thống .
Giám sát hệ thống, phối hợp với các bộ phận đảm bảo vận hành hệ thống hiệu quả.
Các công việc theo sự chỉ thị của Tổng Giám Đốc.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế tại các trường Đại học hàng đầu.
Không yêu cầu kinh nghiệm, chào đón các bạn sinh viên mới ra trường, chờ bằng.
Ứng viên độ tuổi 2k. IQ từ 135 trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Trợ lý/Thư ký.
Tư duy logic, thông minh, nhanh nhẹn, chủ động.
Có khả năng research là một lợi thế.
Cẩn thận, tỉ mỉ,ham học hỏi, thích làm việc sáng tạo, khám phá cái mới
Cẩn trọng, nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật.
Có kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
Có kỹ năng rà soát, checking, follow công việc của đội nhóm.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ, phúc lợi theo Quy chế chung của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
