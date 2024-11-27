Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 444A
- 446 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Thực hiện công việc kiểm toán các phần hành theo sự phân công của Trưởng nhóm kiểm toán...
Hoàn thành hồ sơ kiểm toán theo hồ sơ mẫu của VACPA.
Chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm kiểm toán về chất lượng công việc do mình đảm trách.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trở lên làm trợ lý kiểm toán .
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm
Am hiểu về các quy định của pháp luật, các chuẩn mực và thuế trong lĩnh vực kế toán -kiểm toán.
Thành thạo các báo cáo kế toán quản trị và các báo cáo khác liên quan đến công việc được thực hiện.
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, powerpoint và phần mềm kế toán.
Có thể sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, có khả năng tư duy tốt.
Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động.
Có cơ hội đào tạo nghề nghiệp để nâng cao năng lực làm việc, và phát triển sự nghiệp bền vững.
Hưởng các chính sách đãi ngộ lương tháng 13,14,15 (Tùy theo tình hình công ty).
Hưởng các chính sách khác theo chế độ quy định của Nhà nước và theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN
