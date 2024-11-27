Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN

Kiểm toán viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 444A

- 446 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Thực hiện công việc kiểm toán các phần hành theo sự phân công của Trưởng nhóm kiểm toán...
Hoàn thành hồ sơ kiểm toán theo hồ sơ mẫu của VACPA.
Chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm kiểm toán về chất lượng công việc do mình đảm trách.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trở lên làm trợ lý kiểm toán .
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm
Am hiểu về các quy định của pháp luật, các chuẩn mực và thuế trong lĩnh vực kế toán -kiểm toán.
Thành thạo các báo cáo kế toán quản trị và các báo cáo khác liên quan đến công việc được thực hiện.
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, powerpoint và phần mềm kế toán.
Có thể sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, có khả năng tư duy tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, năng động.
Có cơ hội đào tạo nghề nghiệp để nâng cao năng lực làm việc, và phát triển sự nghiệp bền vững.
Hưởng các chính sách đãi ngộ lương tháng 13,14,15 (Tùy theo tình hình công ty).
Hưởng các chính sách khác theo chế độ quy định của Nhà nước và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 7, Tòa nhà ACB Tower, số 444A-446 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-kiem-toan-thu-nhap-14-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257775
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Golden Gate Trade & Service JSC
Tuyển Kiểm toán viên Golden Gate Trade & Service JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Golden Gate Trade & Service JSC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Hạn nộp: 06/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Kiểm toán viên Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PVI
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PVI
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PUMA
Tuyển Kiểm toán viên PUMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PUMA
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Golden Gate Trade & Service JSC
Tuyển Kiểm toán viên Golden Gate Trade & Service JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Golden Gate Trade & Service JSC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH Traphaco Hưng Yên
Hạn nộp: 06/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Kiểm toán viên Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần PVI
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần PVI
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PUMA
Tuyển Kiểm toán viên PUMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PUMA
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kiểm toán viên Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiểm toán viên Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 USD Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WINWIN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WINWIN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiểm toán viên Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Dream Games Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,000 USD Dream Games Vietnam Co., Ltd
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD Sunjin Vina Co., Ltd
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công ty cổ phần Thuận Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Thuận Hải
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên CCIPY Vietnam làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận CCIPY Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công ty cổ phần Thuận Hải Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Thuận Hải Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kiểm toán viên Công ty TNHH Kế toán AGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kế toán AGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Đại Học FPT TP.HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên DK Commodity CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DK Commodity CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH CON CHIM NHẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH CON CHIM NHẠI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Kiểm Toán & Thẩm Định Giá Lnk làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kiểm Toán & Thẩm Định Giá Lnk
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên PUMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PUMA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAAC
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm