Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: HH9 60 Vinhomes Star City. P. Đông Hải, Tp Thanh Hoá., TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Điều hành các buổi họp tuần, tháng của ban kinh doanh.
Làm các báo cáo hoạt động bán hàng và các báo cáo khác của ban theo hoạt động tuần, tháng, quý, năm.
Phát triển nhân sự chủ chốt của ban: Trưởng phòng kinh doanh dự án, trưởng nhóm, Trưởng phòng KD nhà phố, trưởng nhóm.
Quản lý hệ thống văn bản điều hành, vận hành ban: sản xuất, theo dõi, điều chỉnh.
Trực tiếp hỗ trợ, điều hành thanh tra kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 27-40, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Đã có kinh nghiệm trợ lý/quản lý tối thiểu 1 năm.
- Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực BĐS.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Chủ động, nhanh nhẹn, tư duy logic tốt. Có kỹ năng làm báo cáo và lập kế hoạch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ BHXH và lễ Tết như Nhà nước quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến công bằng.
Được tham gia các hoạt động thể thao, du lịch, teabuilding cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HH9 60-61 Vinhomes Star City, P. Đông Hải, Tp. Thanh Hoá.

