Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH Việt Phát Group
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Việt Phát Group

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Công ty TNHH Việt Phát Group

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5/121/1 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Hỗ trợ công việc khối kinh doanh, tổng hợp và cập nhật thông tin danh sách khách hàng từ bộ phận kinh doanh.
- Tổng hợp, báo cáo doanh thu hàng ngày - tuần - tháng,
- Chăm sóc khách hàng từ bộ phận kinh doanh gửi về.
- Giải quyết các thắc mắc của khách hàng liên quan đến khối kinh doanh.
- Liên hệ bộ phận hồ sơ để chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết cho các sự kiện thường xuyên gặp các đối tác của công ty.
- Hợp tác với nhân viên ở phòng ban khác nhau.
- Cập nhật và thông báo kịp thời các chính sách, chương trình với các đối tác.
- Thực hiện các công việc được giao bởi Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ tốt, trung thực, dễ thích nghi, tinh thần làm việc đồng đội cao.
- Hiểu biết về công việc văn phòng.
- Kỹ năng máy tính (sử dụng thành thạo MS Office).
- Kỹ năng tổ chức tốt.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, kế toán hoặc các ngành liên quan.

Tại Công ty TNHH Việt Phát Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7 – 10 triệu tuỳ theo năng lực
- Cơ hội thăng tiến cao.
- Lương tháng 13.
- Được cấp điện thoại và laptop để phục vụ công việc.
- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn
- Ứng viên được làm việc trong một môi trường năng động, đoàn kết với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn cao.
- Chế độ và quyền lợi ưu đãi theo quy định công ty
- Phúc lợi: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi xã hội theo đúng Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Phát Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Việt Phát Group

Công ty TNHH Việt Phát Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5/121/1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

