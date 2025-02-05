Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng làm việc tại Bình Dương thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 144/46, Đường Ấp Xã, Đ. Thống Nhất, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

1/ Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu ISO, kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL).

- Xây dựng các tài liệu, quy trình, hướng dẫn công việc, form mẫu, bảng tính liên quan đến HTQLCL.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ và các chứng nhận năng lực, tài liệu ISO các bộ phận theo quy trình và quy định.

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến sai lỗi hệ thống tài liệu quản lý chất lượng để cấp trên kịp thời xử lý.

- Cập nhật các thay đổi mới về các tiêu chuẩn chất lượng và đề xuất ứng dụng phù hợp với cty.

- Đại diện tổng hợp các tài liệu liên quan, trực tiếp đối ứng các kỳ audit của khách hàng và HTQLCL.

- Tổng hợp, hỗ trợ và theo dõi tiến độ thực hiện các điểm không phù hợp trong các kỳ audit mà khách hàng phản hồi.

- Chủ trì tổng hợp các tài liệu phê duyệt quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm mới (PPAP, FMEA...)

2/ Kiểm soát, xử lý các thông tin về chất lượng:

- Cập nhật các phản hồi các khiếu nại của khách hàng NCC về chất lượng.

- Họp, trao đổi với khách hàng và NCC nắm bắt các yêu cầu từ đó chuyển hóa thành các tiêu chuẩn kỹ thuật để sản xuất làm theo.

- Tổng hợp các vấn đề phát sinh làm cầu nối về chất lượng giữa công ty – NCC- Khách hàng.

- Thực hiện thu thập dữ liệu và lập các báo cáo về tình hình chất lượng đưa ra tư vấn cho quản lý. Và các báo cáo khác liên quan đến quy trình sản xuất, chất lượng theo yêu cầu của cấp trên.

3/ Triển khai, đào tạo, tư vấn các tài liệu chất lượng:

- Tham gia chủ trì các kỳ đánh giá nội bộ của HTQLCL.

- Tư vấn xây dựng HTQLCL cho cấp trên.

4/ Công việc khác

- Phân công công việc và theo dõi quản lý tiến độ thực hiện của khối chất lượng.

- Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên liên quan đến kiểm soát chất lượng trong nhà máy.

- Tham gia họp nội bộ ngoại bộ để nắm thông truyền đạt đến các bộ phận liên quan.

- Tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn khi được cấp trên chỉ định.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành ký thuật, quản lý chất lượng hoặc có kinh nghiệm tương đương.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến QA/ISO trong công ty sản xuất cơ khí, điện tử, lắp ráp máy (ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực gia công cơ khí chính xác số lượng hàng loạt)

Có kiến thức vững chắc về 7 công cụ kiểm soát chất lượng, các kiến thức về kiểm soát chất lượng.

Có kiến thức vững chắc về các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, IATF 16949)

Kỹ năng trình bày báo cáo, phân tích dữ liệu tốt. Sử dụng thành thạo power point, Excel để báo cáo (bắt buộc).

Kỹ năng quản lý kế hoạch công việc tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập tốt.

Tinh thần làm việc trách nhiệm cao, tính kỷ luật cao, học hỏi và cầu tiến.

Tính hòa đồng, thân thiện.

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực TỪ 17tr-20tr

Trong tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 luân phiên.

Thưởng lương tháng 13

Công ty hỗ trợ cơm trưa

BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động

Bảo hiểm tai nạn 24h

Được tổ chức đi du lịch 2 năm / 1 lần

Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...

Được xem xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm theo năng lực

Thưởng các ngày lễ, tết

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

