Tuyển Trợ lý NHP MOLD STEEL CO.,LTD làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 600 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trợ lý kinh doanh:

• Dịch và truyền đạt cuộc họp của ban lãnh đạo với các đối tác, khách hàng, các văn phòng nội bộ trong công ty, phiên dịch các văn bản, thông báo, công văn,…

• Cùng ban lãnh gặp gỡ khách hàng, đối tác tại,

• Thực hiện công việc của phòng kinh doanh, công việc hành chính khi có

THU NHẬP VÀ PHÚC LỢI

• Mức lương: Lương từ 8-13tr+ % hoa hồng bán hàng

• Các chế độ đãi ngộ: được hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm theo luật lao động của Việt Nam.

• Hỗ trợ ăn trưa 35k/bữa, trợ cấp tiền điện thoại,có xe công ty khi gặp khách hàng .

• Căn cứ vào tính hình kinh doanh và đánh giá công việc của nhân viên, Công ty sẽ xem xét thưởng cuối năm.

业务助理职位描述：

• 翻译和沟通股东之间、客户、公司内部办公会议，翻译必要文件、通知等……

• 协助陪同客户拜访...

• 如有可能，独立跟单销售业务和行政业务

收入和福利

• 薪资：月薪800-1300万+销售提成(面谈)，根据能力可考虑提升薪水。