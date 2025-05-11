Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM)
- Bắc Ninh: Lô H9, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất.
- Giám sát và kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu .
- Thực hiện các bài kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã được thiết lập.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc.
- Hợp tác với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về chất lượng.
- Cập nhật và duy trì các tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động trong quá trình kiểm tra chất lượng.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về mảng chất lượng
- Ưu tiên có hiểu biết về các công cụ quản lý chất lượng
- Ứng viên mới ra trường cũng sẽ được trao cơ hội nếu phù hợp
Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUSTONE TECHNOLOGY (VIET NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
