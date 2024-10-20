Tuyển Trợ lý Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Quế Võ - Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý hệ thống bất thường, chấm công Khai đơn tăng ca, nghỉ phép, nghỉ việc Phiên dịch Các công việc cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Tiếng trung 4 kĩ năng tốt Tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo luật lao động Việt Nam Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao Mỗi năm xét duyệt tăng lương, nâng bậc 1 lần Thưởng giữa năm, thưởng lễ tết, lương thứ 13 Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

