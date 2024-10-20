Tuyển Trợ lý Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Quế Võ

- Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý hệ thống bất thường, chấm công Khai đơn tăng ca, nghỉ phép, nghỉ việc Phiên dịch Các công việc cấp trên giao
Xử lý hệ thống bất thường, chấm công
Khai đơn tăng ca, nghỉ phép, nghỉ việc
Phiên dịch
Các công việc cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Tiếng trung 4 kĩ năng tốt Tin học văn phòng
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Tiếng trung 4 kĩ năng tốt
Tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo luật lao động Việt Nam Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao Mỗi năm xét duyệt tăng lương, nâng bậc 1 lần Thưởng giữa năm, thưởng lễ tết, lương thứ 13 Du lịch hàng năm
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo luật lao động Việt Nam
Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao
Mỗi năm xét duyệt tăng lương, nâng bậc 1 lần
Thưởng giữa năm, thưởng lễ tết, lương thứ 13
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô G1-3-4-6-8 khu công nghiệp Quế Võ - Phường Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

