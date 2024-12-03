Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POTRON (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Lập dự thảo chính sách và quy trình kiểm soát chất lượng (nhân viên QA/QC).

Diễn giải và thực hiện tiêu chuẩn, quy trình QC/QA.

Đánh giá sự phù hợp của tiêu chuẩn QC.

Đưa ra quy trình mẫu và các chỉ dẫn cho việc ghi chép và báo cáo chất lượng.

Đánh giá việc thực hiện và hiệu quả của hệ thống kiểm tra chất lượng.

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quá trình thử nghiệm, kiểm tra nguyên vật liệu và sản phẩm để đảm bảo chất lượng thành phẩm.

Ghi chép kiểm tra nội bộ và các hoạt động kiểm soát chất lượng khác.

Phân tích khiếu nại khách hàng và các vấn đề không tuân thủ.

Thu thập và tổng hợp thông tin về chất lượng.

Phân tích dữ liệu để xác định lĩnh vực cần cải tiến trong hệ thống kiểm soát chất lượng.

Xây dựng, đề xuất và giám sát hành động khắc phục và phòng ngừa.

Lập báo cáo trình bày kết quả hoạt động kiểm tra chất lượng.

Điều phối và hỗ trợ kiểm tra tại chỗ do nhà cung cấp bên ngoài tiến hành.

Đánh giá kết quả kiểm tra và thực hiện hành động khắc phục thích hợp.

Giám sát các hoạt động quản trị rủi ro.

Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng và quy định của ngành.