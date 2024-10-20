Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Quản lý nhà hàng quản lý việc kinh doanh tại nhà hàng Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong nhà hàng trong mọi tình huống. Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế. Hỗ trợ quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, tuyển dụng, đào tạo nhân viên. Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện, chương trình khuyến mại... Báo cáo cuối ca, tuần, tháng và các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý...
Hỗ trợ Quản lý nhà hàng quản lý việc kinh doanh tại nhà hàng
Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong nhà hàng trong mọi tình huống.
Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế.
Hỗ trợ quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, tuyển dụng, đào tạo nhân viên.
Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện, chương trình khuyến mại...
Báo cáo cuối ca, tuần, tháng và các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các nhà hàng (ưu tiên mô hình chuỗi) Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ. Có kiến thức ngành dịch vụ nhà hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý tốt, đào tạo khích lệ nhân viên Kỹ năng báo cáo, thống kê Nắm bắt các chỉ số vận hành nhà hàng (cos, col pnl, ...)
Tối thiểu 2 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các nhà hàng (ưu tiên mô hình chuỗi)
Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ.
Có kiến thức ngành dịch vụ nhà hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý tốt, đào tạo khích lệ nhân viên
Kỹ năng báo cáo, thống kê
Nắm bắt các chỉ số vận hành nhà hàng (cos, col pnl, ...)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Phụ cấp + Thưởng KPI Lương tháng 13 12 ngày phép/năm BHXH full lương Có lộ trình đào tạo và phát triển Ưu đãi giảm giá nội bộ tại hệ thống nhà hàng trực thuộc
Lương thỏa thuận
Phụ cấp + Thưởng KPI
Lương tháng 13
12 ngày phép/năm
BHXH full lương
Có lộ trình đào tạo và phát triển
Ưu đãi giảm giá nội bộ tại hệ thống nhà hàng trực thuộc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 172Bis - 174 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

