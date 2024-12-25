Tuyển Trợ lý Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 139 Huỳnh Tấn Phát, Đông Hòa, Dĩ An, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Chủ động gọi khách hàng, hỏi về sản phẩm đang cần mua.
Nhân viên đóng vai trò là người mua hàng
Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống.
Liên hệ với khách hàng tiềm năng
Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng định kỳ.
Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, giao tiếp tốt.
Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt.
Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tích cực.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.
Hỗ trợ dấu mộc và đánh giá thực tập cho sinh viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
