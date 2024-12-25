Tuyển Trợ lý Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Huỳnh Tấn Phát, Đông Hòa, Dĩ An, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động gọi khách hàng, hỏi về sản phẩm đang cần mua.

Nhân viên đóng vai trò là người mua hàng

Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống.

Liên hệ với khách hàng tiềm năng

Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng định kỳ.

Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, giao tiếp tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tích cực.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.

Hỗ trợ dấu mộc và đánh giá thực tập cho sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car

