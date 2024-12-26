Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa IDMC số 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Phối hợp với các bộ phận như phát triển, kiểm thử, và triển khai để đảm bảo hoạt động delivery diễn ra suôn sẻ.

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, báo cáo và các thông tin cần thiết cho các buổi họp với khách hàng.

Hỗ trợ sản xuất trong việc chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch chiến lược.

Tham gia các cuộc họp, ghi chép biên bản và theo dõi tiến độ thực hiện các quyết định từ Managers

Nhanh nhẹn, linh hoạt và sáng tạo

Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là với khách hàng.

Khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Thành thạo các công cụ văn phòng (MS Office, G Suite) và quen thuộc với các công cụ quản lý dự án (Jira, Trello).

Tiếng Anh tốt (ưu tiên nếu biết thêm ngôn ngữ khác).

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc dưới áp lực cao

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.

Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ mới nhất

Được làm việc trong môi trường có process chuyên nghiệp, cùng những chuyên gia công nghệ đến từ các nước và khu vực khác nhau.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty,

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm).

Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cung cấp máy móc công cụ làm việc

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

