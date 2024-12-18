Tuyển Trợ lý Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 36, ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Quản lý các lớp học phát sinh trong ca học và gửi nhận xét của giáo viên cuối buổi học cho Phụ huynh.
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh hàng ngày của học viên trong quá trình học tập tại ESO như: check lớp học để đảm bảo đúng giờ giáo viên và học viên tham gia lớp học. Học viên báo nghỉ, đổi giờ học, góp ý về phương pháp dạy của giáo viên, phát hiện các trục trặc trong lớp học như đường truyền, skype...hay các vấn đề khác nữa để kịp thời xử lý.
Hỗ trợ CN để giải quyết các vấn đề tồn đọng phát sinh vào buổi tối.
Hỗ trợ lớp thử và gửi kết quả lớp thử cho Kinh doanh ngay sau khi lớp thử kết thúc.
Công việc khác do trưởng phòng phân công.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận ứng viên là sinh viên, không yêu cầu kinh nghiệm;
Làm việc cố định ca (làm cố định ca): 18:00-22:00
Kỹ năng giao tiếp ổn; Khả năng nắm bắt và xử lý thông tin tốt;
Thành thạo tin học văn phòng
Tiếng anh giao tiếp cơ bản (có chứng chỉ B2)
Có laptop cá nhân;
Thời gian làm việc: Ca tối: 18h00 – 22h00, từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định nhà nước
Thời gian làm việc: Ca tối

Tại Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 3.000.000 + KPI + Phụ cấp (hỗ trợ laptop, gửi xe)
2 tháng đầu thử việc hưởng 85% lương cứng
Làm việc trong môi trường văn minh, trẻ trung; có cơ hội được làm việc chính thức và gắn bó lâu dài;
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc;
Giảm 25% học phí khi đăng kí học Tiếng anh tại Hệ thống ESO

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO

Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 số 36 ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, HàNội

