Tuyển Trợ lý Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 74 sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban Vận Hành triển khai các chính sách, hoạt động của công ty
Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng, bộ phận, đơn vị theo yêu cầu của Trưởng Ban Vận Hành, từ đó tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban Vận Hành các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất
Tiếp nhận báo cáo của các Trưởng các bộ phận và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc
Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Trưởng Ban Vận Hành phê duyệt.
Sắp xếp lịch làm việc, tổ chức các cuộc họp khi có yêu cầu, chuẩn bị tài liệu, ghi chép nội dung cuộc họp
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Vận Hành

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại các vị trí Thư ký, Trợ lý, Kiểm soát nội bộ,... hoặc tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng và những phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp mới.
Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tự tin.
Giải quyết vấn đề nhanh chóng, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao.
Biết lắng nghe, học hỏi từ những người xung quanh
Trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10,000,000 VNĐ – 15,000,000 VNĐ + phụ cấp. Lương cứng có thể deal theo kinh nghiệm
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động team building hàng năm.
Thưởng các ngày lễ 20/10, 8/3, 30/4, 2/9...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: địa chỉ Số 74 sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội

