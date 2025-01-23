Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Weldcom tuyển Trợ lý dự án kiêm biên phiên dịch - Không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại: Số 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

1. Công việc Trợ lý dự án :

+ Hỗ trợ tổng hợp hoàn thiện hồ sơ thầu, soạn thảo hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán,...

+ Hỗ trợ các thủ tục hành chính cho chuyên gia khi sang làm việc tại Ban dự án

+ Các công việc khác trao đổi trong phỏng vấn

2. Hỗ trợ các nội dung về thủ tục cho Team kỹ sư của Ban dự án:

+ Tham gia khảo sát dự án cùng Team kỹ sư,

+ Hỗ trợ dịch tài liệu và tham gia các buổi họp với Khách hàng và đối tác

+ Hỗ trợ thu thập dữ liệu làm hồ sơ chào thầu,

3. Hỗ trợ cho Giám đốc dự án.

+ Set up và nhắc lịch họp cho Giám đốc dự án,

+ Theo dõi và kiểm tra tiến độ của các dự án đang theo đuổi

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế/ Ngoại thương/ Xuất nhập khẩu/ Kỹ thuật/cơ khí/tự động hóa/ ....

- Tiếng anh lưu loát (4 kỹ năng)

- Thành thạo tin học văn phòng: excel, word, powepoint...

- Ngoại hình khá, năng động, giao tiếp, phối hợp với các bộ phận khác tốt.

- Chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm cao và tính chủ động trong công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên các vị trí kinh doanh/ trợ lý kinh doanh/ trợ lý dự án.... chấp nhận đào tạo nhân sự chưa có kinh nghiệm nhưng Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.

- Thu nhập 10 - 15 triệu, gồm lương cơ bản + phụ cấp + thưởng tháng.

- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.

- Được đóng Bảo hiểm xã hội trên 100% lương.

- Được hưởng các chế độ phép năm, lễ tết, ... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ.

- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét..

- Được đi du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Công Ty.

- Làm việc 5,5 ngày/tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật

