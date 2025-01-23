Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
- Hà Nội: 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Weldcom tuyển Trợ lý dự án kiêm biên phiên dịch - Không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại: Số 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
1. Công việc Trợ lý dự án :
+ Hỗ trợ tổng hợp hoàn thiện hồ sơ thầu, soạn thảo hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán,...
+ Hỗ trợ các thủ tục hành chính cho chuyên gia khi sang làm việc tại Ban dự án
+ Các công việc khác trao đổi trong phỏng vấn
2. Hỗ trợ các nội dung về thủ tục cho Team kỹ sư của Ban dự án:
+ Tham gia khảo sát dự án cùng Team kỹ sư,
+ Hỗ trợ dịch tài liệu và tham gia các buổi họp với Khách hàng và đối tác
+ Hỗ trợ thu thập dữ liệu làm hồ sơ chào thầu,
3. Hỗ trợ cho Giám đốc dự án.
+ Set up và nhắc lịch họp cho Giám đốc dự án,
+ Theo dõi và kiểm tra tiến độ của các dự án đang theo đuổi
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng anh lưu loát (4 kỹ năng)
- Thành thạo tin học văn phòng: excel, word, powepoint...
- Ngoại hình khá, năng động, giao tiếp, phối hợp với các bộ phận khác tốt.
- Chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm cao và tính chủ động trong công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên các vị trí kinh doanh/ trợ lý kinh doanh/ trợ lý dự án.... chấp nhận đào tạo nhân sự chưa có kinh nghiệm nhưng Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.
Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.
- Được đóng Bảo hiểm xã hội trên 100% lương.
- Được hưởng các chế độ phép năm, lễ tết, ... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động.
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ.
- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét..
- Được đi du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Công Ty.
- Làm việc 5,5 ngày/tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
