Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12 LK4, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế, phát triển và triển khai các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề kinh doanh cụ thể trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Nghiên cứu và áp dụng các thuật toán học máy tiên tiến, bao gồm học có giám sát, học không giám sát và học tăng cường.
Xây dựng và quản lý các hệ thống dữ liệu lớn để huấn luyện và đánh giá các mô hình AI.
Phân tích dữ liệu, xác định các xu hướng và mô hình để cải thiện hiệu quả của các mô hình AI.
Làm việc với các nhóm khác nhau, bao gồm các nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư phần mềm và các bên liên quan khác để tích hợp các mô hình AI vào các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Thường xuyên cập nhật kiến thức và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực AI.
Viết tài liệu kỹ thuật và báo cáo để giải thích các mô hình AI và kết quả của chúng.
Tham gia vào quá trình kiểm thử và tối ưu hóa các mô hình AI.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AI/Machine Learning.
Thành thạo các thư viện và framework học máy phổ biến như TensorFlow, PyTorch, scikit-learn.
Có kinh nghiệm làm việc với các loại dữ liệu lớn và các công cụ xử lý dữ liệu lớn như Spark, Hadoop.
Hiểu biết sâu sắc về các thuật toán học máy và trí tuệ nhân tạo.
Có khả năng lập trình tốt bằng Python hoặc các ngôn ngữ lập trình khác.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt và tư duy logic mạnh mẽ.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng giao tiếp tốt và trình bày rõ ràng các ý tưởng kỹ thuật.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán học, Thống kê hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong một công ty hàng đầu.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Các chế độ phúc lợi tốt theo quy định của pháp luật.
Cơ hội làm việc với các công nghệ tiên tiến và các dự án thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 LK4, 90 Nguyễn Tuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

