Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và tổ chức các chương trình phát triển văn hóa công ty
Phát triển các chương trình và hoạt động văn hóa dựa trên giá trị cốt lõi, sứ mệnh và tầm nhìn của công ty.
Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm gắn kết nhân viên, bao gồm các sự kiện như teambuilding, sinh nhật công ty, các hoạt động từ thiện, chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp, và các sự kiện khác.
Triển khai các hoạt động truyền thông văn hóa
Quản trị các kênh truyền thông của công ty
Thông điệp văn hóa được truyền tải nhất quán và rộng rãi, các thông tin quan trọng đến đúng đối tượng, giúp nhân viên hiểu và đồng hành cùng giá trị của công ty
Thực hiện báo cáo và ghi nhận mức độ phát triển văn hóa của công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm truyền thông văn hóa, hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp
Luôn Học hỏi, tư duy data, giải pháp, logic.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Microsoft Office,...)
Khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng
Được đào tạo, triển khai thực chiến và được phép thất bại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP Hà Nội: 17T5 Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

