Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và tổ chức các chương trình phát triển văn hóa công ty

Phát triển các chương trình và hoạt động văn hóa dựa trên giá trị cốt lõi, sứ mệnh và tầm nhìn của công ty.

Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm gắn kết nhân viên, bao gồm các sự kiện như teambuilding, sinh nhật công ty, các hoạt động từ thiện, chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp, và các sự kiện khác.

Triển khai các hoạt động truyền thông văn hóa

Quản trị các kênh truyền thông của công ty

Thông điệp văn hóa được truyền tải nhất quán và rộng rãi, các thông tin quan trọng đến đúng đối tượng, giúp nhân viên hiểu và đồng hành cùng giá trị của công ty

Thực hiện báo cáo và ghi nhận mức độ phát triển văn hóa của công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm truyền thông văn hóa, hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp

Luôn Học hỏi, tư duy data, giải pháp, logic.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Microsoft Office,...)

Khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

Được đào tạo, triển khai thực chiến và được phép thất bại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

