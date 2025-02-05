Tuyển Trợ lý Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Trợ lý Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Trợ lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa văn phòng

- Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Chuẩn bị các công việc của bộ phận trong tuần và cuộc họp bộ phận vào cuối hàng tháng.
Kiểm tra và giám sát các công việc của mỗi nhân viên trong ca trực như: Chất lượng, tốc độ giải quyết và độ chính xác.
Đảm bảo các nhà thầu phụ đến làm việc với phải theo các tiêu chuẩn của Tòa nhà.
Sắp xếp lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống của tòa nhà.
Bảo đảm tất cả các công việc hoàn thành đúng lịch trình.
Đảm bảo chi tiêu tổ chức bộ phận trong giới hạn ngân sách
Đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả của tất cả các dịch vụ thiết bị liên quan, để duy trì việc xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ cao
Đào tạo cho nhân viên
Đảm bảo chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên
Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng phục vụ Tòa nhà với các tiêu chuẩn cao nhất
Giám sát thiết bị và các tiêu chuẩn bảo trì bảo dưỡng, đặc biệt phòng ngừa rủi ro để đảm bảo các thiết bị luôn trong trạng thái phục vụ cao nhất.
Kiểm tra và yêu cầu mua các vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động và bảo dưỡng hệ thống
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành kỹ thuật như: điện, cơ điện, điện lạnh,...
Tin học văn phòng và sử dụng các phần mềm chuyên ngành tốt
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương như Trợ lý kỹ sư trưởng, Trưởng nhóm kỹ thuật tòa nhà
Tính tình: nhẫn nại, cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc
Bảo hiểm tai nạn 24/24
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Lương tháng 13 (Theo quy chế thưởng)
Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...
Ngày nghỉ phép năm và nghỉ khác theo quy định
Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 09, tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job283795
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý Công ty CP quốc tế dược mỹ phẩm MP1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty CP quốc tế dược mỹ phẩm MP1
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần MNG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần MNG Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AZ MỸ- VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AZ MỸ- VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH MTV MAISSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV MAISSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần Y học NovaMed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Y học NovaMed
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH WE UP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần A-Star Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần A-Star Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục Koala House làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục Koala House
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Hạ Tầng Viễn Thông (TDIS Jsc,. )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN HCN HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HCN HOLDINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty CP & DV Giao hàng nhanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP & DV Giao hàng nhanh
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Alpha Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Alpha Books
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty CP Công Nghệ Lavitec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Công Nghệ Lavitec
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty TNHH OCean Capital
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý Tập đoàn Dệt May Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 800 USD Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
480 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần truyền thông và phát triển văn hóa Life Vision
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm