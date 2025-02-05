Tuyển Trợ lý Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa văn phòng - Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Chuẩn bị các công việc của bộ phận trong tuần và cuộc họp bộ phận vào cuối hàng tháng.

Kiểm tra và giám sát các công việc của mỗi nhân viên trong ca trực như: Chất lượng, tốc độ giải quyết và độ chính xác.

Đảm bảo các nhà thầu phụ đến làm việc với phải theo các tiêu chuẩn của Tòa nhà.

Sắp xếp lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống của tòa nhà.

Bảo đảm tất cả các công việc hoàn thành đúng lịch trình.

Đảm bảo chi tiêu tổ chức bộ phận trong giới hạn ngân sách

Đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả của tất cả các dịch vụ thiết bị liên quan, để duy trì việc xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ cao

Đào tạo cho nhân viên

Đảm bảo chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên

Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng phục vụ Tòa nhà với các tiêu chuẩn cao nhất

Giám sát thiết bị và các tiêu chuẩn bảo trì bảo dưỡng, đặc biệt phòng ngừa rủi ro để đảm bảo các thiết bị luôn trong trạng thái phục vụ cao nhất.

Kiểm tra và yêu cầu mua các vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động và bảo dưỡng hệ thống

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành kỹ thuật như: điện, cơ điện, điện lạnh,...

Tin học văn phòng và sử dụng các phần mềm chuyên ngành tốt

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương như Trợ lý kỹ sư trưởng, Trưởng nhóm kỹ thuật tòa nhà

Tính tình: nhẫn nại, cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

Bảo hiểm tai nạn 24/24

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Lương tháng 13 (Theo quy chế thưởng)

Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...

Ngày nghỉ phép năm và nghỉ khác theo quy định

Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

