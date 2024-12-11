Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hỗ trợ trưởng phòng R&D trong các nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích dữ liệu, và phát triển sản phẩm đào tạo CNTT.
Hỗ trợ trưởng phòng R&D
Tìm kiếm, tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, công nghệ mới, hoặc xu hướng lĩnh vực đào tạo CNTT.
Tìm kiếm, tổng hợp thông tin
Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa sản phẩm/dịch vụ hiện có, đảm bảo chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm.
Thực hiện các báo cáo đánh giá về hiệu quả sản phẩm, dịch vụ, từ đó đề xuất cải tiến để đáp ứng tốt nhất nhu cầu học viên.
Theo dõi, cập nhật các công nghệ mới và áp dụng chúng vào việc cải thiện sản phẩm.
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và được yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành liên quan đến CNTT, Kinh tế hoặc các ngành tương tự.
Ưu tiên Nữ, từ 1998-2002
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực đào tạo (ưu tiên lĩnh vực giáo dục hoặc CNTT).
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên những người có khả năng tự học, tự nghiên cứu & ham học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác để đạt mục tiêu chung.
Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức mới và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, UPTO 10M-20M
UPTO 10M-20M
Được đào tạo chuyên môn và tham gia các dự án R&D thực tế, cơ hội thăng tiến lên vị trí Chuyên gia
Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập, phát triển G-Point trên hệ thống Quản lý của công ty.
Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.
Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết...
Đóng BHXH theo quy định nhà nước và chăm sóc sức khỏe định kỳ của Rikkei Care

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 khối A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

