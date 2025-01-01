Tuyển Trợ lý Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Trợ lý Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý, bố trí, theo dõi, nhắc nhở thông tin lịch trình làm việc cho PTGĐ;
Giúp việc cho Phó Tổng Giám đốc theo lĩnh vực được phân công, bao gồm:
Tham gia các cuộc họp do GĐ VPTĐ chủ trì và lập biên bản chỉ đạo thực hiện sau cuộc họp;
Hỗ PTGĐ công tác phân công, giao việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc của các Phòng/Ban;
Đôn đốc, tổng hợp và theo dõi tiến độ thực hiện công việc theo kế hoạch của Đơn vị hoặc theo chỉ đạo giao việc của PTGĐ;
Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện công việc theo chỉ đạo của PTGĐ:
Phối hợp với các phòng/ban thực hiện công việc theo chỉ đạo của PTGĐ;
Kịp thời báo cáo PTGĐ các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của Phòng/Ban liên quan đến tiến độ thực hiện công việc;
Truyền đạt các ý kiến chỉ đạo, yêu cầu thực hiện công việc của PTGĐ đến các cá nhân, Phòng/Ban chuyên môn;
Thực hiện Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Feasibility Study – FS) đối với các dự án phân công phụ trách.
Tiếp nhận và trình duyệt PTGĐ hồ sơ trình duyệt các đơn vị, Phòng/Ban.
Thực hiện các báo cáo theo phân công.
Thực hiện công việc liên quan tới các đối tác, cá nhân, đơn vị ngoài Tập đoàn theo chỉ đạo.
Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán,... Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương Mại, Học viên Tài chính, Học viện Ngân hàng,...
Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan về tài chính, đầu tư, chứng khoán,...
Kỹ năng phân tích tổng hợp; Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc; Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp & xử lý vấn đề; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập báo cáo, soạn thảo văn bản,...
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Chịu được áp lực công việc cao;
Có khả năng đi công tác dài ngày.

Tại Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại;
Cơ hội rèn luyện và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến
Được hưởng các chế độ phúc lợi: thưởng định kỳ, thưởng lễ tết,....
Tham gia BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: F202, tầng 2 - Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

