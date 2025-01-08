Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7 - 8triệu + thưởng Thưởng doanh số, thưởng KPI theo kết quả kinh doanh của phòng. Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty. Nghỉ các ngày lễ khác hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước. Được tham gia BHXH, BHYT ... và các chế độ phúc lợi khác., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các công việc được giao từ Phòng Kinh doanh: hỗ trợ soạn thảo hợp đồng,văn bản, báo cáo doanh thu...

Quản lý hồ sơ khách hàng, doanh thu bán hàng ...

Các báo cáo định kỳ, công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Hỗ trợ các công việc khác : theo dõi số lượng hàng tồn với kho, theo dõi vận chuyển các đơn hàng, đảm bảo sản phẩm tới tay khách hàng;

Theo dõi thúc đẩy và đảm bảo kế hoạch kinh doanh đề ra hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Thực hiện báo cáo kinh doanh hàng tuần/hàng tháng/hàng quý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu >6 tháng sale admin, hành chính, trợ lý....

Năng động, sáng tạo trong công việc;

Khả năng giao tiếp, ứng biến xử lý tình huống tốt;

Nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận.

Thành thạo Word, Excel, PowerPoint.

Kinh nghiệm soạn thảo văn bản, nhập dữ liệu, làm báo cáo...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.