Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Là cánh tay nối dài của Team Founders (03). Được thử sức trong nhiều vị trí.
Công việc hàng ngày
Quản lý dự án (quan trọng nhất):
Đốc thúc các nhóm trong hệ sinh thái (100B, 100Bold, 100Bounty) để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Giám sát, nhắc nhở và đẩy mạnh tiến trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Giao tiếp và điều phối:
Là cầu nối liên lạc giữa Team Founder và các phòng ban nội bộ, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.
Hướng tới phụ trách toàn bộ hành trình chốt & follow khách hàng nước ngoài.
Hỗ trợ dịch thuật (Anh - Việt), soạn thảo và xử lý các email, văn bản quan trọng.
Nghiên cứu và sáng tạo:
Thực hiện nghiên cứu thị trường, khách hàng, và đối thủ cạnh tranh theo yêu cầu của Founder.
Đề xuất ý tưởng mới, giải pháp sáng tạo hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái 100B.
Hỗ trợ Team Founder trong công việc hàng ngày:
Sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp, và các cuộc gặp gỡ đối tác.
Theo dõi tiến độ các dự án trong hệ sinh thái 100B và báo cáo hàng ngày.
Tổng hợp, phân tích dữ liệu và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho các cuộc họp hoặc trình bày dự án.
Các công việc khác:
Hỗ trợ Team Founder trong các công việc cá nhân khi cần.
Sẵn sàng tham gia các sự kiện, hội thảo hoặc công tác nước ngoài.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
THÀNH THẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP + WRITING
Biết sử dụng hay tối thiểu ham muốn cập nhật các công cụ AI để luôn tiếp tục hiệu quả hóa các quy trình làm việc hàng ngày.
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, điều phối, hoặc quản lý dự án.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường startup, quốc tế hoặc ngành truyền thông, xuất khẩu, phân phối.
Hiểu biết về thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế (đặc biệt là Mỹ, Nhật, Hàn).
Yêu cầu tác phong
Năng động, chủ động
Trong môi trường startup không có khái niệm chờ. Chờ là chết. Nhưng chiến thắng thì hết đỗi vinh quang.
Khả năng take notes xuất sắc, không bị quên hay sót yêu cầu của khách hàng và quản lý.
Sử dụng hàng ngày các công cụ project management như: Google Drive, Notion, Discord, Asana, v/v (có hướng dẫn nếu chưa biết)
Khả năng lãnh đạo teams và lãnh đạo các projects.
Đảm bảo nhiều deadlines một lúc.
Là người có trách nhiệm trong công việc và tự hào về sản phẩm do mình tạo ra.
Luôn cầu tiến. Hay còn được gọi là tinh thần vượt ngưỡng.
Tốc độ.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG Thì Được Hưởng Những Gì
Sau đó, tùy thuộc năng lực và đóng góp thực tế sẽ có điều chỉnh thích đáng — gần như không giới hạn.
Review lương 6 tháng/lần.
Cơ hội vươn lên vị trí quản lý team editing hùng hậu trong tương lai, khi 100Bold vươn mình phát triển mạnh mẽ.
Hỗ trợ đào tạo và định hướng công việc phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân là thứ diễn ra hàng ngày trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
