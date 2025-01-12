Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

Trợ lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Là cánh tay nối dài của Team Founders (03). Được thử sức trong nhiều vị trí.
cánh tay nối dài
Problem-solving skills đảm bảo tăng vượt bậc trong thời gian ngắn.
Problem-solving
Công việc hàng ngày
Quản lý dự án (quan trọng nhất):
Đốc thúc các nhóm trong hệ sinh thái (100B, 100Bold, 100Bounty) để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Đốc thúc
đảm bảo tiến độ
chất lượng công việc
Giám sát, nhắc nhở và đẩy mạnh tiến trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
đẩy mạnh tiến trình
Giao tiếp và điều phối:
Là cầu nối liên lạc giữa Team Founder và các phòng ban nội bộ, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.
cầu nối liên lạc
Hướng tới phụ trách toàn bộ hành trình chốt & follow khách hàng nước ngoài.
toàn bộ hành trình
Hỗ trợ dịch thuật (Anh - Việt), soạn thảo và xử lý các email, văn bản quan trọng.
dịch thuật (Anh - Việt)
Nghiên cứu và sáng tạo:
Thực hiện nghiên cứu thị trường, khách hàng, và đối thủ cạnh tranh theo yêu cầu của Founder.
nghiên cứu thị trường
Đề xuất ý tưởng mới, giải pháp sáng tạo hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái 100B.
giải pháp sáng tạo
Hỗ trợ Team Founder trong công việc hàng ngày:
Sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp, và các cuộc gặp gỡ đối tác.
quản lý lịch làm việc
Theo dõi tiến độ các dự án trong hệ sinh thái 100B và báo cáo hàng ngày.
Theo dõi tiến độ
báo cáo hàng ngày
Tổng hợp, phân tích dữ liệu và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho các cuộc họp hoặc trình bày dự án.
Tổng hợp
phân tích dữ liệu
Các công việc khác:
Hỗ trợ Team Founder trong các công việc cá nhân khi cần.
Hỗ trợ Team Founder
Sẵn sàng tham gia các sự kiện, hội thảo hoặc công tác nước ngoài.
tham gia các sự kiện
công tác nước ngoài

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chuyên môn
THÀNH THẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP + WRITING
Biết sử dụng hay tối thiểu ham muốn cập nhật các công cụ AI để luôn tiếp tục hiệu quả hóa các quy trình làm việc hàng ngày.
công cụ AI
hiệu quả hóa các quy trình
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, điều phối, hoặc quản lý dự án.
2-3 năm
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề xuất sắc.
quản lý thời gian
giải quyết vấn đề
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường startup, quốc tế hoặc ngành truyền thông, xuất khẩu, phân phối.
môi trường startup
quốc tế
truyền thông
xuất khẩu, phân phối
Hiểu biết về thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế (đặc biệt là Mỹ, Nhật, Hàn).
thị trường Việt Nam
thị trường quốc tế
Yêu cầu tác phong
Năng động, chủ động
xoay xở
Trong môi trường startup không có khái niệm chờ. Chờ là chết. Nhưng chiến thắng thì hết đỗi vinh quang.
Chờ là chết
chi tiết
Khả năng take notes xuất sắc, không bị quên hay sót yêu cầu của khách hàng và quản lý.
take notes
Sử dụng hàng ngày các công cụ project management như: Google Drive, Notion, Discord, Asana, v/v (có hướng dẫn nếu chưa biết)
Google Drive, Notion, Discord, Asana, v/v
Khả năng lãnh đạo teams và lãnh đạo các projects.
lãnh đạo teams
lãnh đạo các projects
Đảm bảo nhiều deadlines một lúc.
nhiều deadlines
Là người có trách nhiệm trong công việc và tự hào về sản phẩm do mình tạo ra.
có trách nhiệm
tự hào về sản phẩm
Luôn cầu tiến. Hay còn được gọi là tinh thần vượt ngưỡng.
cầu tiến
vượt ngưỡng
Tốc độ.
Tốc độ

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG Thì Được Hưởng Những Gì

(Nếu ứng viên tự tin mình xứng đáng vượt khung mức thu nhập này và có thể chứng minh, xin hãy cứ apply và nêu rõ trong email)
Sau đó, tùy thuộc năng lực và đóng góp thực tế sẽ có điều chỉnh thích đáng — gần như không giới hạn.
không giới hạn
Review lương 6 tháng/lần.
6 tháng/lần
Cơ hội vươn lên vị trí quản lý team editing hùng hậu trong tương lai, khi 100Bold vươn mình phát triển mạnh mẽ.
quản lý team editing
Hỗ trợ đào tạo và định hướng công việc phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân là thứ diễn ra hàng ngày trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MVG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 15A, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

