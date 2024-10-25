Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Ký Con, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý vải và npl điều phối, giám sát công việc vận hành theo tiến độ Nhận thông tin từ nhà thiết kế để sắp xếp tìm kiếm, làm việc với các nhà cung cấp về vải vóc và các nguyên phụ liệu đi kèm phù hợp Phối hợp cùng team nghiên cứu và tìm hiểu nắm bắt các xu hướng thời trang; Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên ngành Công nghệ may và Thiết kế thời trang mới ra trường; Từ 22 tuổi trở lên, Hiểu biết về thời trang, vải, NPL; Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; Thành thạo cơ bản các công cụ văn phòng; Có khả năng đánh giá và phân tích số liệu; Khả năng đề xuất giải pháp và ra quyết định; Nhanh nhẹn, trung thực, chủ động và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội phát triển bản thân. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định. Chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Nhà Nước Chế độ tăng lương: hàng năm tuỳ theo năng lực và quy chế lương của Công ty Tiền thưởng tháng 13 tuỳ thuộc tình hình hoạt động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS

