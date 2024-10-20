Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1 Tòa nhà Hoàng Ngọc, Lô C2C, Khu Công nghệ Thông tin tập trung Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nhiệm vụ chính:
- Vận hành và giám sát các dòng máy móc liên quan đến dây chuyền SMT, bao gồm máy nhỏ keo, máy làm sạch plasma, và các thiết bị liên quan.
- Thực hiện bảo trì định kỳ và sửa chữa các sự cố kỹ thuật của máy móc.
- Hỗ trợ trong việc đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới hoặc nhân viênhiện tại về các quy trình vận hành và an toàn kỹ thuật.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc với các dây chuyền SMT và các máy móc liên quan.
- Chịu được áp lực và sẵn sàng đi đến các địa điểm khác nhau để hỗ trợ khách hàng.
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh/tiếng Trung là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và thưởng hiệu quả công việc.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo và nâng cao kỹ năng.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
-Được hưởng toàn bộ quyền lợi theo chế độ xã hội của Luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 Tòa nhà Hoàng Ngọc, Lô C2C, Khu Công nghệ Thông tin tập trung Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

