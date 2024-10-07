Tuyển Trợ lý Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307A, Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Đến 1 USD

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Teecom đang tìm kiếm Trợ lý Trưởng dự án, có thể mạnh về nghiên cứu, phân tích dữ liệu và theo dõi tiến độ dự án, hỗ trợ xây dựng hệ thống hiệu quả. Đây là cơ hội để bạn góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển trong một môi trường năng động và tiên phong trong ngành Thương mại điện tử.

nghiên cứu

phân tích dữ liệu

xây dựng hệ thống

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá dữ liệu sản phẩm: để lập báo cáo tổng quan, insight về thị trường, đối thủ cạnh tranh và sự thay đổi trong các chính sách của sàn TMĐT, từ đó đề xuất cải tiến dựa trên kết quả phân tích. Theo dõi tiến độ dự án: Giám sát và kiểm tra tiến độ của các dự án, đảm bảo các mốc thời gian và mục tiêu được thực hiện đúng kế hoạch. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả vận hành của đội ngũ và báo cáo tình hình tiến độ. Báo cáo và đề xuất: Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ và phát sinh nếu cần. Hỗ trợ quản lý: Đóng vai trò cầu nối giữa Quản lý và các Phòng ban liên quan, xây dựng quy trình dự án, KPI và giám sát tiến độ triển khai. Quản lý lịch làm việc, sắp xếp cuộc hẹn và hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá dữ liệu sản phẩm: để lập báo cáo tổng quan, insight về thị trường, đối thủ cạnh tranh và sự thay đổi trong các chính sách của sàn TMĐT, từ đó đề xuất cải tiến dựa trên kết quả phân tích.

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá dữ liệu sản phẩm:

Theo dõi tiến độ dự án: Giám sát và kiểm tra tiến độ của các dự án, đảm bảo các mốc thời gian và mục tiêu được thực hiện đúng kế hoạch. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả vận hành của đội ngũ và báo cáo tình hình tiến độ.

Theo dõi tiến độ dự án:

Báo cáo và đề xuất: Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ và phát sinh nếu cần.

Báo cáo và đề xuất:

Hỗ trợ quản lý: Đóng vai trò cầu nối giữa Quản lý và các Phòng ban liên quan, xây dựng quy trình dự án, KPI và giám sát tiến độ triển khai. Quản lý lịch làm việc, sắp xếp cuộc hẹn và hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Hỗ trợ quản lý:

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu, quản lý dự án hoặc liên quan; ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bán lẻ/ Thiết kế/ TMĐT. Hiểu biết sâu về nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường hoặc sản phẩm, đặt biệt trong việc xử lý số liệu lớn, phân tích và lập báo cáo chi tiết. Kỹ năng quản lý tiến độ, lập kế hoạch và theo dõi dự án hiệu quả. Thành thạo công cụ Microsoft Office, đặt biệt là Excel và Power point. Kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu là một lợi thế. Tiếng anh đọc và viết tốt (tương đương IELTS 4.0 trở lên). Trung thực, chủ động và có kỹ năng giao tiếp tự tin, hiệu quả.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu, quản lý dự án hoặc liên quan; ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bán lẻ/ Thiết kế/ TMĐT.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu, quản lý dự án hoặc liên quan

Hiểu biết sâu về nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường hoặc sản phẩm, đặt biệt trong việc xử lý số liệu lớn, phân tích và lập báo cáo chi tiết.

Kỹ năng quản lý tiến độ, lập kế hoạch và theo dõi dự án hiệu quả.

Thành thạo công cụ Microsoft Office, đặt biệt là Excel và Power point. Kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu là một lợi thế.

Tiếng anh đọc và viết tốt (tương đương IELTS 4.0 trở lên).

Trung thực, chủ động và có kỹ năng giao tiếp tự tin, hiệu quả.

Tại Công ty Cổ Phần TEECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng 13 + Thưởng lợi nhuận năm. Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương định kỳ hàng năm. Thưởng chuyên cần 300-500.000 đồng/ tháng. Thưởng thâm niên Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động. Trang bị laptop ngay từ ngày đầu nhận việc và miễn phí giữ xe. Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người. Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định. Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức. Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ: Friday, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc. Phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tháng/ hàng năm.

Lương thưởng 13 + Thưởng lợi nhuận năm.

Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.

Thưởng chuyên cần 300-500.000 đồng/ tháng.

Thưởng thâm niên

Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động.

Trang bị laptop ngay từ ngày đầu nhận việc và miễn phí giữ xe.

Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người.

Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định.

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ: Friday, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...

Đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc.

Phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tháng/ hàng năm.

Thời gian làm việc: Từ 8h30 – 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi), từ Thứ 2 – sáng Thứ 7. Riêng sáng Thứ 7 tuỳ theo tính chất công việc mà làm việc tại nhà hoặc tại công ty

Thời gian làm việc

Môi trường làm việc:

Luôn đề cao tinh thần hướng đến mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc. Thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực. Sử dụng lời nói tử tế bằng cách lắng nghe, phản hồi tích cực và đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng. Hành động với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và biểu hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

Luôn đề cao tinh thần hướng đến mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực.

Sử dụng lời nói tử tế bằng cách lắng nghe, phản hồi tích cực và đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng.

Hành động với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và biểu hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần TEECOM

