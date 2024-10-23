Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR
- Hồ Chí Minh: 12 Đ. Số 53A, Khu dân cư Hà Đô, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Hỗ trợ trưởng bộ phận lên kế hoạch, nội dung video.
- Theo dõi tiến độ quay dựng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công việc mỗi ngày.
- Làm báo cáo theo dõi tiến độ công việc của các thành viên bên bộ phận, đảm bảo tính chính xác và kịp thời tiến độ mỗi ngày của từng thành viên.
- Hỗ trợ trưởng bộ phận giải quyết những vấn đề xảy ra hằng ngày. Phụ trách một số công việc hành chính như chuẩn bị tài liệu, sắp xếp các buổi họp,..
- Giải quyết các công việc nội bộ, đảm bảo công việc đúng tiến độ, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác.
- Phối hợp với các bộ phận khác cùng nhau hoàn thành tốt công việc.
- Phiên dịch tài liệu, truyền đạt rõ nội dung công việc, yêu cầu của cấp trên cho những thành viên không hiểu tiếng Trung.
- Hoàn thành các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Có kinh nghiệm trợ lý là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR Thì Được Hưởng Những Gì
- Đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ hết mình.
- Sếp vui tính, thân thiện.
- Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
