Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR

Trợ lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Đ. Số 53A, Khu dân cư Hà Đô, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Hỗ trợ trưởng bộ phận lên kế hoạch, nội dung video.
- Theo dõi tiến độ quay dựng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công việc mỗi ngày.
- Làm báo cáo theo dõi tiến độ công việc của các thành viên bên bộ phận, đảm bảo tính chính xác và kịp thời tiến độ mỗi ngày của từng thành viên.
- Hỗ trợ trưởng bộ phận giải quyết những vấn đề xảy ra hằng ngày. Phụ trách một số công việc hành chính như chuẩn bị tài liệu, sắp xếp các buổi họp,..
- Giải quyết các công việc nội bộ, đảm bảo công việc đúng tiến độ, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác.
- Phối hợp với các bộ phận khác cùng nhau hoàn thành tốt công việc.
- Phiên dịch tài liệu, truyền đạt rõ nội dung công việc, yêu cầu của cấp trên cho những thành viên không hiểu tiếng Trung.
- Hoàn thành các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng (tương đương HSK5)
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Có kinh nghiệm trợ lý là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BH theo quy định.
- Đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ hết mình.
- Sếp vui tính, thân thiện.
- Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Đ. Số 53A, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job224832
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH TM Dũng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu Công Ty TNHH TM Dũng Tiến
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MENAS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Trường Quản trị và Kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Quản trị và Kinh doanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Times Cargo Logistic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Times Cargo Logistic
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THE CROSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THE CROSS
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Vietnam Groove làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Vietnam Groove
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Vinh Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vinh Gia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CTY TNHH TM GIA THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần VK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần VK
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN TECH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thương Mại Tài Nguyên Thiên Nhiên Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Tài Nguyên Thiên Nhiên Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH CI Research làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH CI Research
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Grandview Consulting Limited Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Grandview Consulting Limited Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH IDOCTOR
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VPMILK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ C.A.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ C.A.P
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG THIÊN HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG THIÊN HƯƠNG
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TENFLYER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TENFLYER
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm