Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CCSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

- Hỗ trợ trưởng bộ phận lên kế hoạch, nội dung video.

- Theo dõi tiến độ quay dựng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công việc mỗi ngày.

- Làm báo cáo theo dõi tiến độ công việc của các thành viên bên bộ phận, đảm bảo tính chính xác và kịp thời tiến độ mỗi ngày của từng thành viên.

- Hỗ trợ trưởng bộ phận giải quyết những vấn đề xảy ra hằng ngày. Phụ trách một số công việc hành chính như chuẩn bị tài liệu, sắp xếp các buổi họp,..

- Giải quyết các công việc nội bộ, đảm bảo công việc đúng tiến độ, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác.

- Phối hợp với các bộ phận khác cùng nhau hoàn thành tốt công việc.

- Phiên dịch tài liệu, truyền đạt rõ nội dung công việc, yêu cầu của cấp trên cho những thành viên không hiểu tiếng Trung.

- Hoàn thành các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.