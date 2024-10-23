Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220/3 TX52, Khu phố 4, Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc lên kế hoạch, chỉ đạo công việc, giám sát việc lập, điều chỉnh, triển khai kế hoạch sản xuất để đảm bảo kịp thời nhu cầu xuất hàng, thời gian xuất hàng. Tham gia cùng BGĐ trong công tác đối nội, đối ngoại và giữ hình ảnh thương hiệu công ty Nắm bắt kịp thời các nhu cầu, phát sinh trong quá trình quản lý điều hành để báo cáo BGĐ chỉ đạo thực hiện. Nghiên cứu các tài liệu, sản xuất và các đối thủ cạnh tranh Tham gia phối hợp các bộ phận, phòng ban để xây dựng, điều chỉnh các quy trình, quy định có liên quan đến quá trình kinh doanh, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp. Làm các báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc

(Chi tiết trao đổi ở buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan. Giao tiếp tiếng Anh/Nhật tốt Am hiểu về lĩnh vực sản xuất thực phẩm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức vận hành máy Có hơn 3 năm kinh nghiệm quản lý công nhân, lập kế hoạch sản xuất Kỹ năng tin học văn phòng tốt, xử lý tình huống tốt, kỹ năng làm báo cáo.... Độ tuổi dưới 35 tuổi

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, Thưởng, chế độ BHXH theo quy định. Tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc. Môi trường làm việc năng động, thân thiện Có cơ hội phát triển cao (công ty Nhật) nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

