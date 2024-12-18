Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Hữu Nghị Xuân Cương làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn

Trợ lý và phiên dịch các thông tin giữa Ban Tổng Giám Đốc và khách hàng Trung Quốc.

Biên và phiên dịch các tài liệu, báo cáo, hội thảo,...;

Hỗ trợ và phối hợp các phòng ban khác để hoàn thành công việc;

Soạn thảo nội dung phiên dịch đến các bộ phận, phòng ban;

Các công việc khác do Ban Tổng Giám Đốc yêu cầu.

Tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành ngôn ngữ, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh doanh, kinh tế,... hoặc các chuyên ngành liên quan;

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm biên - phiên dịch tiếng Trung;

Ưu tiên Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các mảng logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử hoặc các lĩnh vực liên quan;

Thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết) - chứng chỉ tương đương trình độ HSK 5 trở lên;

Khả năng đàm phán, thương thuyết tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt;

Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, và bảo mật thông tin;

Năng động, tinh thần học hỏi cao;

Chịu được áp lực trong công việc;

Sử dụng thành thạo các phần mềm Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)

Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác.

Tại Công ty Cổ Phần Hữu Nghị Xuân Cương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ/tháng

Được đánh giá tăng lương hàng kỳ;

Thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng năm Âm lịch theo kết quả kinh doanh của Công ty;

Thưởng tháng lương thứ 13.

Phúc lợi

Các hoạt động: Liên hoan, du lịch 1 năm/1 lần và các hoạt động ngoại khóa khác;

Chế độ phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...;

Các hoạt động tập thể: Team - building, Teamwork;

Chế độ Bảo hiểm theo pháp luật quy định, các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe;

Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn/ ngoại ngữ/ kỹ năng;

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần;

Môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt, tôn trọng và kích thích khả năng phát triển cá nhân cao.

Phát triển năng lực và lộ trình công danh

Nâng cao năng lực chuyên môn qua các khóa đào tạo tại Công ty, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển cho cán bộ công nhân viên;

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý;

Lộ trình công danh rõ ràng: Nhân viên - Chuyên viên - Quản lý cấp trung - Quản lý cấp cao - Lãnh đạo cấp trung - Lãnh đạo cấp cao.

