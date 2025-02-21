Tuyển Trực page HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER
- Hà Nội: Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Tư vấn bán hàng qua các kênh online: chat mess không gọi điện.
Lập báo cáo hàng ngày, tuần, quý.
Viết kịch bản tư vấn khách hàng, viết kịch bản tư vấn online.
Giải đáp thắc mắc, nhu cầu về sản phẩm của khách hàng.
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn các sản phẩm, chương trình khuyến mại phù hợp đang cung cấp từ công ty.
Thuyết phục về giá trị, lợi ích của sản phẩm đến với khách hàng.
Tư vấn, lấy được số điện thoại khách hàng chuyển qua bộ phận Telesale.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.
Quản lý điều hành team trực page, check page.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý điều hành team trực page
Có Laptop cá nhân.
Thành thạo tin học văn phòng.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó.
Tại HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI