Tuyển Trực page HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tư vấn bán hàng qua các kênh online: chat mess không gọi điện.

Lập báo cáo hàng ngày, tuần, quý.

Viết kịch bản tư vấn khách hàng, viết kịch bản tư vấn online.

Giải đáp thắc mắc, nhu cầu về sản phẩm của khách hàng.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn các sản phẩm, chương trình khuyến mại phù hợp đang cung cấp từ công ty.

Thuyết phục về giá trị, lợi ích của sản phẩm đến với khách hàng.

Tư vấn, lấy được số điện thoại khách hàng chuyển qua bộ phận Telesale.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

Quản lý điều hành team trực page, check page.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm liên quan đến phần mềm Pancake (tối thiểu từ 6 tháng).

Có kinh nghiệm quản lý điều hành team trực page

Có Laptop cá nhân.

Thành thạo tin học văn phòng.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó.

Tại HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER

