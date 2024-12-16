Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận data từ phòng MKT, xin số điện thoại Khách hàng

Phân chia data về các team sale

Giải đáp các vấn đề hoặc thắc mắc mà kháchhàng gặp phải về dịch vụ đang quan tâm.

Cập nhật thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu và phần mềm

Quản lý nhân viên trong team, phân bổ catrực để đảm bảo công việc

Quản lý và đảm bảo các chỉ số của team TVOL

Làm các báo cáo và công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm làm Leader, quản lý ở vị trí tương tự

Có kinh nghiệm Trực page/Tư vấn Online hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực Thẩm mỹ hoặc phòng khám da liễu

Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý nhân sự

Có kinh nghiệm sử dụng Pancake

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8tr +600k Phụ cấp + 3tr KPI+Thưởng doanh số.

Đóng BHXH theo quy định.

Được thưởng và nghỉ các ngày lễ trongnăm theo quy định

Làm việc môi trường trẻ trung, năng động,hòa đồng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

