Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận data từ phòng MKT, xin số điện thoại Khách hàng
Phân chia data về các team sale
Giải đáp các vấn đề hoặc thắc mắc mà kháchhàng gặp phải về dịch vụ đang quan tâm.
Cập nhật thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu và phần mềm
Quản lý nhân viên trong team, phân bổ catrực để đảm bảo công việc
Quản lý và đảm bảo các chỉ số của team TVOL
Làm các báo cáo và công việc theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm làm Leader, quản lý ở vị trí tương tự
Có kinh nghiệm Trực page/Tư vấn Online hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực Thẩm mỹ hoặc phòng khám da liễu
Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý nhân sự
Có kinh nghiệm sử dụng Pancake
Có kinh nghiệm Trực page/Tư vấn Online hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực Thẩm mỹ hoặc phòng khám da liễu
Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý nhân sự
Có kinh nghiệm sử dụng Pancake
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8tr +600k Phụ cấp + 3tr KPI+Thưởng doanh số.
Đóng BHXH theo quy định.
Được thưởng và nghỉ các ngày lễ trongnăm theo quy định
Làm việc môi trường trẻ trung, năng động,hòa đồng,...
Đóng BHXH theo quy định.
Được thưởng và nghỉ các ngày lễ trongnăm theo quy định
Làm việc môi trường trẻ trung, năng động,hòa đồng,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI