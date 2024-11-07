Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 Điện Biên Phủ, P Đakao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng khi đến công ty trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ chăm sóc da, spa

- Chốt bán gói sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng mua mỹ phẩm và chăm sóc da

- Giờ làm việc :

- Từ 9h00 đến 18h00 Hàng tuần từ thứ 2 đến CN. (Nghỉ bù tháng 4 ngày)

- Làm việc tại : 111 Điện Biên Phủ, P Đakao, Q1, TP HCM.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ , (Từ 18 đến 35 tuổi)

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng ( Từ 2 tháng trở lên)

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có ngoại hình khá

- Ưu tiên : Đã từng làm Tư vấn bán hàng, trong lĩnh vực Ngành thẩm mỹ, Spa, Dược mỹ phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: 12 -18 triệu +HH+PC= Tổng Thu nhập từ 20 đến 50 triệu/tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, thân thiện, và an toàn.

- Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển cao.

- Nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn.

- Được tham gia BHXH và các loại BH khác theo quy định

- Lương tháng 13 và các quyền lợi theo quy định của Bộ Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin