Tuyển Kho vận CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: 130 Lê Lợi, Yết Kiêu, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

I. Công việc quản lý chung
Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động của Bộ phận Kho; đảm bảo công tác quản lý NVL, vật tư, hàng hóa, vật phẩm quảng cáo, công cụ dụng cụ, vật tư... theo tiêu chuẩn ISO, các quy trình, quy định hiện hành và nguyên tắc FIFO
Xây dựng các kế hoạch liên quan đến lượng hàng tồn/ xuất/ nhập ở mỗi kho đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động của Bộ phận kho.
Đảm bảo hoạt động xuất, nhập NVL, vật tư, hàng hóa, vật phẩm quảng cáo, công cụ dụng cụ, vật tư... đúng chủng loại, đủ số lượng, kịp thời gian để phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh và đúng với quy trình, quy định hiện hành; kiểm soát việc xuất kho theo định mức.
Đảm bảo kiểm soát chất lượng đầu vào một số NVL, vật tư, hàng hóa, vật phẩm quảng cáo, công cụ dụng cụ, vật tư... theo danh mục được phân công và các tiêu chuẩn liên quan
II. Quản lý và tổ chức công việc theo mảng chức năng được phân công
Tổ chức sắp xếp, bảo quản NVL, vật tư, hàng hóa, vật phẩm quảng cáo, công cụ dụng cụ, vât tư... trong kho: theo tiêu chuẩn 5S, ATVSLĐ; đảm bảo các điều kiện vệ sinh, mặt bằng, sắp xếp phù hợp với từng loại hàng hóa, NVL, vật tư và theo khuyến nghị của nhà cung cấp...; đảm bảo an toàn PCCC; phòng chống ngập nước/ dột/ mưa bão; chống mối/ côn trùng
Xây dựng và quản lý định mức tồn kho tối thiểu, tối đa để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo từng thời kỳ. Theo dõi tình hình tồn kho; Báo cáo và đưa ra các nguyên nhân, biện pháp khắc phục khi nhập – xuất số liệu không chính xác, thiếu/ thừa/ thất thoát hàng hóa, các vấn đề liên quan khác...
Kiểm soát hàng tồn kho quá thời hạn quy định, cảnh báo cho các bộ phận/ phòng ban liên quan và đề xuất phương án giải quyết
Tổ chức kiểm kê kho định kỳ theo kế hoạch và quy định
Nghiên cứu, đề xuất, cải tiến các quy trình, quy định, hướng dẫn... về công tác quản lý kho; các phương án bố trí, vận hành kho nhằm tối ưu hóa chi phí, tối ưu việc lưu trữ và vận chuyển hàng hóa trong Kho.
III. Quản lý và phát triển đội ngũ, phát triển bản thân
Trực tiếp tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ
Triển khai các mục tiêu cho nhân viên thuộc bộ phận, giám sát và đánh giá nhân sự định kỳ theo quy định
Nhiệm vụ và trách nhiệm khác
Thực hiện các công việc làm việc với các cơ quan Nhà Nước kiểm tra chuyên ngành về các lĩnh vực đang phụ trách
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp và Gián Tiếp
Hỗ trợ nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ chung của tổ chức và thử thách tạo nguồn cán bộ
IV. Nhiệm vụ và trách nhiệm khác
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kho vận, logistic kinh tế....
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 03 năm trở lên;
Có kinh nghiệm về việc quản lý kho bãi, kho vận
Có chuyên môn về 5S, FIFO, ISO
Có khả năng ghiên cứu, phân tích và tổng hợp báo cáo
Thành thạo tin học văn phòng
Có tư duy hệ thống, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc qua các phần mềm: Bravo, Teams,...
Kỹ năng xử lý tình huống tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12- 16 triệu/tháng
Làm việc theo giờ hành chính: 8h00-17h00 (T2-sáng T7)
Hỗ trợ ăn trưa tại Nhà máy
Cấp phát đầy đủ đồng phục, CCDC, VPP....theo quy định
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ
Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding... định kỳ hàng năm
Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH, ...theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 130 Lê Lợi - Yết Kiêu - Hạ Long - Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

