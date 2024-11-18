Tuyển Kho vận CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: 130 Lê Lợi, Yết Kiêu, Tp Hạ Long

I. Công việc quản lý chung

Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động của Bộ phận Kho; đảm bảo công tác quản lý NVL, vật tư, hàng hóa, vật phẩm quảng cáo, công cụ dụng cụ, vật tư... theo tiêu chuẩn ISO, các quy trình, quy định hiện hành và nguyên tắc FIFO

Xây dựng các kế hoạch liên quan đến lượng hàng tồn/ xuất/ nhập ở mỗi kho đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động của Bộ phận kho.

Đảm bảo hoạt động xuất, nhập NVL, vật tư, hàng hóa, vật phẩm quảng cáo, công cụ dụng cụ, vật tư... đúng chủng loại, đủ số lượng, kịp thời gian để phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh và đúng với quy trình, quy định hiện hành; kiểm soát việc xuất kho theo định mức.

Đảm bảo kiểm soát chất lượng đầu vào một số NVL, vật tư, hàng hóa, vật phẩm quảng cáo, công cụ dụng cụ, vật tư... theo danh mục được phân công và các tiêu chuẩn liên quan

II. Quản lý và tổ chức công việc theo mảng chức năng được phân công

Tổ chức sắp xếp, bảo quản NVL, vật tư, hàng hóa, vật phẩm quảng cáo, công cụ dụng cụ, vât tư... trong kho: theo tiêu chuẩn 5S, ATVSLĐ; đảm bảo các điều kiện vệ sinh, mặt bằng, sắp xếp phù hợp với từng loại hàng hóa, NVL, vật tư và theo khuyến nghị của nhà cung cấp...; đảm bảo an toàn PCCC; phòng chống ngập nước/ dột/ mưa bão; chống mối/ côn trùng

Xây dựng và quản lý định mức tồn kho tối thiểu, tối đa để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo từng thời kỳ. Theo dõi tình hình tồn kho; Báo cáo và đưa ra các nguyên nhân, biện pháp khắc phục khi nhập – xuất số liệu không chính xác, thiếu/ thừa/ thất thoát hàng hóa, các vấn đề liên quan khác...

Kiểm soát hàng tồn kho quá thời hạn quy định, cảnh báo cho các bộ phận/ phòng ban liên quan và đề xuất phương án giải quyết

Tổ chức kiểm kê kho định kỳ theo kế hoạch và quy định

Nghiên cứu, đề xuất, cải tiến các quy trình, quy định, hướng dẫn... về công tác quản lý kho; các phương án bố trí, vận hành kho nhằm tối ưu hóa chi phí, tối ưu việc lưu trữ và vận chuyển hàng hóa trong Kho.

III. Quản lý và phát triển đội ngũ, phát triển bản thân

Trực tiếp tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ

Triển khai các mục tiêu cho nhân viên thuộc bộ phận, giám sát và đánh giá nhân sự định kỳ theo quy định

Nhiệm vụ và trách nhiệm khác

Thực hiện các công việc làm việc với các cơ quan Nhà Nước kiểm tra chuyên ngành về các lĩnh vực đang phụ trách

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp và Gián Tiếp

Hỗ trợ nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ chung của tổ chức và thử thách tạo nguồn cán bộ

IV. Nhiệm vụ và trách nhiệm khác

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kho vận, logistic kinh tế....

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 03 năm trở lên;

Có kinh nghiệm về việc quản lý kho bãi, kho vận

Có chuyên môn về 5S, FIFO, ISO

Có khả năng ghiên cứu, phân tích và tổng hợp báo cáo

Thành thạo tin học văn phòng

Có tư duy hệ thống, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc qua các phần mềm: Bravo, Teams,...

Kỹ năng xử lý tình huống tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận

Thu nhập: 12- 16 triệu/tháng

Làm việc theo giờ hành chính: 8h00-17h00 (T2-sáng T7)

Hỗ trợ ăn trưa tại Nhà máy

Cấp phát đầy đủ đồng phục, CCDC, VPP....theo quy định

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ

Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding... định kỳ hàng năm

Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH, ...theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty.

