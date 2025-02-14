Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu

- Nhận yêu cầu về kỹ thuật và kế hoạch sản xuất

- Điều hành, quản lý, kiểm tra để triển khai bản vẽ sản xuất

- Đưa tiêu chí kiểm tra sản phẩm (ctq, dung sai)

- Lập kế hoạch kiểm tra sản phẩm được đưa vào sản xuất

- SOP cho công đoạn sản xuất

- Audit công đoạn sản xuất

- SOP bảo dưỡng bảo trì máy móc

- Audit bảo dưỡng bảo trì máy móc

- Lập quy trình, tài liệu sản xuất theo yêu cầu của khách hang và Ban giám đốc

- Làm các báo cáo theo quy định của công ty

*** Quyền lợi được hưởng

- Lương từ 17tr-22tr tuỳ kinh nghiệm và năng lực

- Thưởng lễ tết, thưởng năng suất.

- Đào tạo kỹ năng sản xuất theo yêu cầu (nội bộ, hoặc bên ngoài).

- Xét tăng lương theo khả năng, trách nhiệm đảm nhận.