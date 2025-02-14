Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường TS17

- KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Nhận yêu cầu về kỹ thuật và kế hoạch sản xuất
- Điều hành, quản lý, kiểm tra để triển khai bản vẽ sản xuất
- Đưa tiêu chí kiểm tra sản phẩm (ctq, dung sai)
- Lập kế hoạch kiểm tra sản phẩm được đưa vào sản xuất
- SOP cho công đoạn sản xuất
- Audit công đoạn sản xuất
- SOP bảo dưỡng bảo trì máy móc
- Audit bảo dưỡng bảo trì máy móc
- Lập quy trình, tài liệu sản xuất theo yêu cầu của khách hang và Ban giám đốc
- Làm các báo cáo theo quy định của công ty
*** Quyền lợi được hưởng
- Lương từ 17tr-22tr tuỳ kinh nghiệm và năng lực
- Thưởng lễ tết, thưởng năng suất.
- Đào tạo kỹ năng sản xuất theo yêu cầu (nội bộ, hoặc bên ngoài).
- Xét tăng lương theo khả năng, trách nhiệm đảm nhận.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tiên Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

