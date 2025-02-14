Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp
- Bắc Ninh: Đường TS17
- KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
- Nhận yêu cầu về kỹ thuật và kế hoạch sản xuất
- Điều hành, quản lý, kiểm tra để triển khai bản vẽ sản xuất
- Đưa tiêu chí kiểm tra sản phẩm (ctq, dung sai)
- Lập kế hoạch kiểm tra sản phẩm được đưa vào sản xuất
- SOP cho công đoạn sản xuất
- Audit công đoạn sản xuất
- SOP bảo dưỡng bảo trì máy móc
- Audit bảo dưỡng bảo trì máy móc
- Lập quy trình, tài liệu sản xuất theo yêu cầu của khách hang và Ban giám đốc
- Làm các báo cáo theo quy định của công ty
*** Quyền lợi được hưởng
- Lương từ 17tr-22tr tuỳ kinh nghiệm và năng lực
- Thưởng lễ tết, thưởng năng suất.
- Đào tạo kỹ năng sản xuất theo yêu cầu (nội bộ, hoặc bên ngoài).
- Xét tăng lương theo khả năng, trách nhiệm đảm nhận.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện 3C Công Nghiệp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
