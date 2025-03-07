Tuyển Trưởng ca CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM TẠI BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM TẠI BẮC NINH
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM TẠI BẮC NINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý nhân sự trong ca phụ trách
• Triển khai và quản lý nhân sự và công việc đảm bảo kế hoạch sản xuất
• Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp quản lý
• Kiểm soát các hoạt động sản xuất trong phạm vi công việc được phân công
• Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
• Tốt nghiệp từ ĐẠI HỌC các chuyên ngành
• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Làm việc theo 3 Ca: 6:00-14:00;14:00-22:00; 22:00-06:00
• Nhanh nhẹn, có trách nhiệm, chủ động và chịu được áp lực công việc
• Kỹ năng giao tiếp
• Kỹ năng quản lý và triển khai công việc
• Kỹ năng Tin học văn phòng (xử lý báo cáo, số liệu...)
MỨC LƯƠNG: Thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
*** VỀ ACECOOK VIỆT NAM:

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM TẠI BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM TẠI BẮC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường TS7-KCN Tiên Sơn-Hoàn Sơn-Tiên Du-Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

