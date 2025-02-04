Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập từ 11.000.000 - 30.000.000 (Chưa bao gồm hoa hồng doanh số + Thưởng tháng/quý) Thử việc 2 tháng (nhận full lương) Ký Hđ trực tiếp với Shinhan Ký hợp đồng lao động Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04 - 1/5, trung thu, 2/9,... 12 ngày phép năm Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng Được ký HĐ chính thức với Shinhan Finance, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân sự & quản lý Team 12-15 sales/team

Training cho nhân viên kỹ năng làm việc, giám sát, quản lý kết quả nhân viên mỗi ngày.

Báo cáo hàng ngày cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm quản lý là 1 lợi thế

Độ tuổi từ 23-35

Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cầu tiến

Mong muốn và có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính.

Ưu tiên các bạn đã từng làm trong lĩnh vực tài chính

Được đào tạo thêm nghiệp vụ

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp & gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

