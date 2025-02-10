Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BHXH, thưởng lễ/Tết, du lịch, team

- building,..., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Lập kế hoạch kinh doanh, phân chia chỉ tiêu và hỗ trợ đội nhóm đạt mục tiêu doanh số.
- Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất.
- Nghiên cứu thị trường, đề xuất chiến lược phát triển khách hàng mới.
- Báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên 25 - 35 tuổi, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Leader/Trưởng nhóm Kinh doanh hoặc tương đương.
- Có kỹ năng lãnh đạo, đào tạo, truyền cảm hứng và thúc đẩy đội nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
- Am hiểu về thị trường, có khả năng phân tích và đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn nhà số 02 – Nhà vườn Dự án khu nhà ở Cầu Diễn mở rộng, ngõ 332 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

