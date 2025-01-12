Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Citics
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty cổ phần Citics

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12

- 15trđ/tháng.

- Hoa hồng trên doanh thu mỗi hồ sơ.

- Lương tháng 13 và Hoa hồng được tính theo chính sách Công ty tại từng thời kỳ.

- Review lương hàng năm dựa trên hiệu quả công việc.

- Ngày nghỉ phép thường niên, nghỉ phép sinh nhật.

- Thưởng sinh nhật, cưới, ốm đau, thưởng cuối năm theo chính sách công ty.

- Team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỷ, bảo hiểm tai nạn 24/24 theo quy định công ty.

- Quyền hưởng cổ phần ESOP theo chính sách công ty.

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thịtrường và tăng trưởng doanh số cho dịch vụ giới thiệu khoản vay trên nền tảng số đến mạng lưới ngân hàng đối tác.
Hỗ trợ và đào tạo Agent trong việc sử dụng ứng dụng Citics Agent để truy cập thông tin về các sản phẩm vay từ các ngân hàng.
Đào tạo đội ngũ Agent hiểu rõ các yêu cầu và điều kiện của các khoản vay thế chấp, giúp họ chuẩn bị hồ sơ vay một cách đầy đủ và chính xác thông qua hướng dẫn sử dụng ứng dụng.
Kiểm tra tình trạng hồ sơ vay, đôn đốc Agent trong việc hoàn thiện hồ sơ vay và các điều kiện giải ngân tín dụng.
Đảm bảo hoạt động kinh doanh của Team tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Gắn kết và mở rộng mạng lưới Agent theo khu vực quản lý, xây dựng mối quan hệ bền vững và hiệu quả.
Ghi nhận ý kiến phản hồi từkhách hàng, nhà môi giới và đề xuất cải tiến quy trình, cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp đại học trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc về nghiệp vụ tín dụng của sản phẩm vay thế chấp.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Am hiểu sâu sắc các sản phẩm tín dụng và quy trình tín dụng tại các ngân hàng.
Thành thạo các công cụ công nghệ và có khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường làm việc liên tục đổi mới và năng động.
Độ tuổi dưới 30 tuổi.

Tại Công ty cổ phần Citics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Citics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lake View 1, LV1-00.16 Thủ Thiêm, số 19 Đ. Tố Hữu, An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

