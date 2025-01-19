Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa QTSC 9, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

1. Xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác:

• Tìm kiếm, xây dựng và quản lý mối quan hệ với các đối tác tiềm năng để mang lại ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua hàng online

• Đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác.

• Quản lý hiệu quả các chương trình hợp tác với đối tác.

2. Mở rộng kênh bán hàng:

• Nghiên cứu và đề xuất các kênh bán hàng online mới (marketplace, social commerce,...) để tăng cường độ phủ và tiếp cận khách hàng.

• Phát triển và quản lý các kênh bán hàng mới.

3. Quản lý đội ngũ sales qua kênh chat zalo:

• Lập kế hoạch, phân công công việc và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ sales

• Đào tạo, huấn luyện và phát triển năng lực cho nhân viên.

• Đặt mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên.

4. Phân tích thị trường và đưa ra chiến lược:

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và hành vi người dùng để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

• Phân tích dữ liệu bán hàng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

5. Báo cáo kết quả:

• Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh cho Ban Giám đốc.

• Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Có kinh nghiệm quản lí nhóm 10 - 15 bạn.

- Kiến thức chuyên sâu về phương pháp bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Nắm vững trình tự và cách thức tiếp nhận và xử lý đơn hàng.

- Nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại.

- Hiểu biết về hệ thống phân phối trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

- Khả năng hiểu và phân tích được data, các chỉ số về hiệu quả của hoạt động bán hàng

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Power BI

- Tinh thần và thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ đội ngũ sale thị trường tốt.

- Trung thực, cẩn thận, chi tiết, chính xác và yêu thích việc xử lý số liệu.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm

- Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

- Môi trường làm việc: lành mạnh, trẻ trung, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

