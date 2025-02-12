Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh, mở rộng và phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hóa (hàng thông thường, hàng quá khổ, quá tải);

• Nghiên cứu và phân tích thị trường, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh;

Quản lý và phát triển đội nhóm:

• Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh vận chuyển, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực;

• Thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu kinh doanh cho từng nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc và phát triển dội ngũ kế thừa;

Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh:

• Xây dựng, triển khai bảng giá cước vận chuyển phù hợp, cạnh tranh;

• Duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và phát triển khách tiềm năng, mở rộng thị trường;

• Thúc đẩy doanh số, hoàn thành các mục tiêu KPIs;

• Phối hợp, giải quyết các khiếu nại, các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển;

Báo cáo, đề xuất

• Lập ngân sách và kiểm soát chi phí hoạt động của bộ phận;