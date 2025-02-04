Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 – 25 triệu + hoa hồng, có thể thỏa thuận theo mức lương mong muốn Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết... Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN), Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý nhóm nhân viên kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng và doanh thu đề ra trong trong năm

Thiết kế và triển khai kế hoạch kinh doanh chiến lược, mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng của công ty và cải thiện độ nhận diện thương hiệu

Giải quyết vấn đề và các khiếu nại từ phía khách hàng liên quan đến bán hàng và dịch vụ

Làm việc và thấu hiểu nhu cầu cũng như thị hiếu khách hàng để xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Theo dõi số liệu của đội ngũ bán hàng và báo cáo với trưởng phòng kinh doanh

Trình bày báo cáo bán hàng, doanh thu và chi phí; đưa ra dự báo thực tế cho trưởng phòng kinh doanh

Phân tích kết quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch để cải thiện hiệu suất

Nhận diện thị trường mới nổi và sự thay đổi của thị trường đồng thời nhận thức toàn diện về sản phẩm mới và tình hình cạnh tranh hiện tại

Phối hợp cùng bộ phận Vật tư để lên số lượng hàng hóa kinh doanh

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc liên quan

Ứng viên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.

Ngoại hình ưu nhìn, khả năng ngoại giao và quan hệ tốt

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, là người biết làm việc độc lập, theo nhóm

Có tính kỷ luật cao, trung thực, năng động, dám chịu trách nhiệm, yêu thích kinh doanh

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

