Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1000 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Mức lương
Đến 1000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1345, Giải Phóng, Hoàng Mai, HN

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Đến 1000 Triệu

Lĩnh vực: Thiết bị công nghiệp (Hàn cắt, Robot, Gia công tấm mỏng, CNC Laser)
Lĩnh vực:
Kinh nghiệm yêu cầu: Ít nhất 2 năm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh về thiết bị công nghiệp
Kinh nghiệm yêu cầu:
Mức thu nhập: Thương lượng
Mức thu nhập:
Mô tả công việc:
1. Xây dựng chiến lược kinh doanh:
• Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh dài hạn và ngắn hạn cho các dòng sản phẩm thiết bị công nghiệp liên quan đến hàn cắt, robot, gia công tấm mỏng, CNC Laser.
• Định hướng thị trường, phát triển sản phẩm mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trong ngành công nghiệp.
• Xây dựng doanh số mục tiêu, kế hoạch và đảm bảo doanh số bán hàng của phòng.
2. Quản lý đội ngũ kinh doanh:
• Dẫn dắt và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh. Quản lý tối thiểu từ 10 nhân sự, đảm bảo đạt được các mục tiêu doanh thu, chỉ tiêu bán hàng.
• Đào tạo và phát triển năng lực của nhân viên kinh doanh, nâng cao hiệu quả công việc.
• Thực hiện các đánh giá, phân tích và báo cáo hiệu quả công việc của đội ngũ.
3. Phát triển khách hàng và thị trường:
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp.

