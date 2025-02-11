Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT THỊNH AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại. BHXH, BHYT, BHTN. Đào tạo phát triển kỹ năng quản lý. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Phúc lợi khác theo quy định công ty., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Lãnh đạo & Quản lý: Tuyển dụng, đào tạo, giao chỉ tiêu, đánh giá, tạo động lực cho đội ngũ Sales.

Chiến lược Bán hàng: Xây dựng kế hoạch, phân tích thị trường, đề xuất chương trình bán hàng.

Hiệu suất Bán hàng: Theo dõi, phân tích, báo cáo hiệu suất nhóm, đề xuất giải pháp tăng doanh số.

Khách hàng & Thị trường: Phát triển quan hệ khách hàng, hỗ trợ sales tiếp cận khách hàng lớn, mở rộng thị trường.

Báo cáo & Hành chính: Báo cáo định kỳ, tham gia họp, quản lý hồ sơ nhóm.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Marketing, Ô tô hoặc liên quan.

Kinh nghiệm [Số năm] năm kinh doanh ô tô, xe đầu kéo, [Số năm] năm Trưởng nhóm Sales.

Kỹ năng: Lãnh đạo, quản lý đội nhóm, bán hàng, phân tích thị trường, lập kế hoạch, CRM (ưu tiên).

Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, chịu áp lực.

Ưu tiên: Bằng lái xe B2, kinh nghiệm xe đầu kéo.

Tại CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT THỊNH AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 35 triệu VND

Lương cứng: 6.5 - 7.5 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT THỊNH AUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin