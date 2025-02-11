Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT THỊNH AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT THỊNH AUTO
- Hồ Chí Minh: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại. BHXH, BHYT, BHTN. Đào tạo phát triển kỹ năng quản lý. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Phúc lợi khác theo quy định công ty., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Lãnh đạo & Quản lý: Tuyển dụng, đào tạo, giao chỉ tiêu, đánh giá, tạo động lực cho đội ngũ Sales.
Chiến lược Bán hàng: Xây dựng kế hoạch, phân tích thị trường, đề xuất chương trình bán hàng.
Hiệu suất Bán hàng: Theo dõi, phân tích, báo cáo hiệu suất nhóm, đề xuất giải pháp tăng doanh số.
Khách hàng & Thị trường: Phát triển quan hệ khách hàng, hỗ trợ sales tiếp cận khách hàng lớn, mở rộng thị trường.
Báo cáo & Hành chính: Báo cáo định kỳ, tham gia họp, quản lý hồ sơ nhóm.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm [Số năm] năm kinh doanh ô tô, xe đầu kéo, [Số năm] năm Trưởng nhóm Sales.
Kỹ năng: Lãnh đạo, quản lý đội nhóm, bán hàng, phân tích thị trường, lập kế hoạch, CRM (ưu tiên).
Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, chịu áp lực.
Ưu tiên: Bằng lái xe B2, kinh nghiệm xe đầu kéo.
Tại CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT THỊNH AUTO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.5 - 7.5 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT THỊNH AUTO
