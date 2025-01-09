Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 - 15tr + Thưởng % doanh số, KPI. Có hỗ trợ ăn ca – Môi trường làm việc năng động, thân thiện. – Thưởng lễ tết, doanh thu, tháng lương 13, 14 theo quy chế tại công ty. – Được hưởng chế độ BHXH theo quy định. – Được tham gia liên hoan các chương trình, sự kiện cùng toàn thể CBLĐ của CTY. – Tham gia Team Building, du lịch 1 lần/năm theo định kỳ., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho từng khu vực, thị trường;

Lập dự báo doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới;

Xây dựng chính sách bán hàng cho Khách hàng/NPP. Tổ chức triển khai kế hoạch marketing, sale;

Phát triển khách hàng, phát triển thương hiệu và thị phần;

Xây dựng, phát triển các chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng;

Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng, theo dõi đơn hàng, dịch vụ hậu mãi... nhằm thúc đẩy nhân viên đạt doanh số cá nhân, doanh số phòng;

Thiết lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu. Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng;

Đánh giá thông tin về đối thủ cạnh tranh, về khách hàng và thị trường;

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh: Huấn luyện nhân viên, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động;

Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao;

Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của ngành hàng; đảm bảo đạt; được các mục tiêu về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm và các hoạt động khác theo kế hoạch;

Tham mưu và trợ giúp giám đốc điều hành/Ban Giám đốc trong hợp tác đầu tư, tìm kiếm khách hàng và sản phẩm mới trong và ngoài nước, phát triển hệ thống kinh doanh phát triển các cơ hội hợp tác kinh doanh;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức kinh doanh – thương mại.

Ưu tiên am hiểu về quy trình sản xuất trong các đơn vị sản xuất công nghiệp

Hiểu biết về kế toán quản trị, quản trị chi phí

Sử dụng thành thạo các phần mềm: MS. Word, Excel, Powerpoint, Internet, đặc biệt sử dụng thành thạo Powerpoint trong thuyết trình và lập dự án

Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin