Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1
+ 20tr + hoa hồng + phụ cấp ( xăng xe/ điện thoại). 
+ Thưởng tháng/quý/năm, thưởng nóng, thưởng lễ tết. 
+ Được tham gia BH, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch trong và ngoài nước tổ chức thường xuyên trong năm. 
+ Được tham gia các khoá huấn luyện kỹ năng liên quan đến hoạt động quản lý nâng cao. 
+ Được cung cấp đầy đủ các công cụ quản lý hoạt động và thiết bị làm việc. 
+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng ( lộ trình 6 tháng lên vị trí Branch Manager). 
+ Môi trường làm việc chuẩn 6 sao, năng động, trẻ trung

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

+ Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho đội ngũ.

+ Nghiên cứu, đánh giá và đưa ra định hướng phát triển đội ngũ.

+ Tuyển dụng, đào tạo cho đội ngũ kinh doanh.

+ Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu vị trí ứng tuyển.

+ Tham gia các hoạt động branding của công ty và đội ngũ.

+ Điều phối các hoạt động tổ chức event kết nối khách hàng.

+ Lên ý tưởng và thực thi các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

+ Độ tuổi: 25-38 tuổi.

+ Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương trong cách lĩnh vực tài chính/bán hàng/recruitment.

+ Có khả năng điều phối nhân sự, công việc theo kế hoạch.

+ Kỹ năng giao tiếp, tuyển dụng, bán hàng.

+ Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt.

+ Đọc hiểu báo cáo kinh doanh ở mức cơ bản.

+ Có kiến thức về sử dụng mạng xã hội và xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng online (cơ bản).

+ Có khả năng đào tạo, soạn thảo script & quy trình bán hàng.

+ Ngoại hình dễ nhìn, chỉnh chu

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 20 - 40 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

