Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Hỗ trợ Trưởng bộ phận MKT trong việc xây dựng chiến lược marketing và phát triển kế hoạch truyền thông tích hợp cho các dự án và phân khúc được giao.
Lập kế hoạch, dẫn dắt, quản lý và triển khai các chiến dịch Marketing
Lập kế hoạch, sản xuất các tài liệu Marketing đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng
Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông mạng xã hội
Tìm kiếm và làm việc với các nhà cung cấp phù hợp (bao gồm các agency sáng tạo và các đơn vị sản xuất)
Làm việc và phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc, bao gồm Thiết kế, Quản lý dự án, Mua sắm, Pháp lý, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Vận hành, v.v.
Tạo page/web, xây dựng page/web: Lên kế hoạch , thực hiện các chiến dịch Maketing trên các nền tảng Facebook , Chuyển đổi ...
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 02 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, có khả năng giao tiếp tiếng Anh
Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing theo hướng thu hút, mang tính giáo dục và truyền động lực.
Có kinh nghiệm thành lập và tối ưu chiến dịch
Yêu thích công việc, cầu tiến, ham học hỏi, luôn thích tìm tòi những cái hay cái mới để phát triển bản thân và công việc.

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 - 22 triệu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Duy trì và phát triển nét văn hóa "Làm hết sức, chơi hết mình".
Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group
Du lịch nghỉ mát hàng năm cũng Tập đoàn
Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

