Tuyển Trưởng nhóm Marketing VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lưu ý: Vị trí này chỉ dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing liên quan đến game hoặc tại các công ty game.

Xây dựng đội ngũ marketing: Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ marketing để đáp ứng mục tiêu chiến lược của Vplay trong lĩnh vực game.

Lập kế hoạch marketing cho game: Thiết kế và triển khai kế hoạch marketing chi tiết cho các dự án game, bao gồm xác định mục tiêu, chiến lược, phân bổ nguồn lực và ngân sách.

Nghiên cứu thị trường: Phân tích xu hướng thị trường game trong và ngoài nước, nghiên cứu hành vi người chơi và đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến dịch marketing sáng tạo và hiệu quả.

Quản lý chiến dịch: Triển khai, theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch marketing game, đảm bảo đạt được hiệu quả tối đa (user acquisition, branding).

Hợp tác và quan hệ đối tác: Làm việc với các bộ phận nội bộ và đối tác bên ngoài (nền tảng quảng cáo, KOLs, đối tác chiến lược) để mở rộng phạm vi tiếp cận và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Ứng dụng công nghệ: Phát triển và sử dụng các công cụ tracking, áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả đo lường và tối ưu hóa chiến dịch marketing game.

Cập nhật xu hướng: Luôn theo dõi các xu hướng mới trong ngành game marketing, đề xuất ý tưởng sáng tạo để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học (ưu tiên chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc liên quan).

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm marketing trong ngành game, hoặc đã từng làm việc tại công ty game với vai trò liên quan đến marketing.

Am hiểu sâu về digital marketing, đặc biệt là user acquisition marketing và branding marketing trong lĩnh vực game.

Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing game với ngân sách lớn.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng quản lý, giao tiếp hiệu quả, chịu được áp lực công việc cao.

Sáng tạo, năng động, chủ động trong việc đề xuất và thực hiện các ý tưởng marketing mới.

Ưu tiên: Ứng viên có khả năng phân tích dữ liệu, sử dụng công cụ tracking (Google Analytics, Appsflyer, v.v.) và hiểu biết về thị trường game quốc tế.

Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (Upto 2000$).

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 2 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện 24/7, khám sức khỏe định kỳ hàng năm gói Premium, Du lịch resort 5 sao

Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam

Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm

Các sự kiện nội bộ đa dạng

Được cung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

