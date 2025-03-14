Tuyển Trưởng nhóm Marketing VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm Marketing VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

Trưởng nhóm Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lưu ý: Vị trí này chỉ dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing liên quan đến game hoặc tại các công ty game.
Xây dựng đội ngũ marketing: Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ marketing để đáp ứng mục tiêu chiến lược của Vplay trong lĩnh vực game.
Xây dựng đội ngũ marketing
Lập kế hoạch marketing cho game: Thiết kế và triển khai kế hoạch marketing chi tiết cho các dự án game, bao gồm xác định mục tiêu, chiến lược, phân bổ nguồn lực và ngân sách.
Lập kế hoạch marketing cho game
Nghiên cứu thị trường: Phân tích xu hướng thị trường game trong và ngoài nước, nghiên cứu hành vi người chơi và đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến dịch marketing sáng tạo và hiệu quả.
Nghiên cứu thị trường
Quản lý chiến dịch: Triển khai, theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch marketing game, đảm bảo đạt được hiệu quả tối đa (user acquisition, branding).
Quản lý chiến dịch
Hợp tác và quan hệ đối tác: Làm việc với các bộ phận nội bộ và đối tác bên ngoài (nền tảng quảng cáo, KOLs, đối tác chiến lược) để mở rộng phạm vi tiếp cận và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.
Hợp tác và quan hệ đối tác
Ứng dụng công nghệ: Phát triển và sử dụng các công cụ tracking, áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả đo lường và tối ưu hóa chiến dịch marketing game.
Ứng dụng công nghệ
Cập nhật xu hướng: Luôn theo dõi các xu hướng mới trong ngành game marketing, đề xuất ý tưởng sáng tạo để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.
Cập nhật xu hướng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học (ưu tiên chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc liên quan).
Trình độ
Kinh nghiệm
Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm marketing trong ngành game, hoặc đã từng làm việc tại công ty game với vai trò liên quan đến marketing.
Am hiểu sâu về digital marketing, đặc biệt là user acquisition marketing và branding marketing trong lĩnh vực game.
digital marketing
user acquisition marketing
branding marketing
Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing game với ngân sách lớn.
Kỹ năng
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng quản lý, giao tiếp hiệu quả, chịu được áp lực công việc cao.
Sáng tạo, năng động, chủ động trong việc đề xuất và thực hiện các ý tưởng marketing mới.
Ưu tiên: Ứng viên có khả năng phân tích dữ liệu, sử dụng công cụ tracking (Google Analytics, Appsflyer, v.v.) và hiểu biết về thị trường game quốc tế.
Ưu tiên

Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (Upto 2000$).
Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật (BHXH, BHYT, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, thai sản...). Các chính sách hiếu, hỷ, nghỉ phép 12 ngày/năm, 2 năm làm việc cộng thêm 1 ngày phép
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện 24/7, khám sức khỏe định kỳ hàng năm gói Premium, Du lịch resort 5 sao
Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam
Môi trường trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện; Du lịch và teambuilding hàng năm
Các sự kiện nội bộ đa dạng
Được cung cấp phương tiện làm việc hiện đại máy tính cấu hình cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng - - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job335391
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 27 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
19 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MAO MAO XIONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MAO MAO XIONG
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế An Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế An Châu
13 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ELKAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ELKAY
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu XMIU TRADING JSC
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm