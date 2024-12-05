Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế An Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 - LK8 - KĐT Tân Tây Đô - Tân Lập, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Thực hiện quản lý và giám sát team trong quá trình làm việc. Đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng nhân sự.

Phát triển và xây dựng chiến dịch và chiến lược với mục đích truyền thông, tiếp thị cho sản phẩm qua các kênh social network như Facebook, website, quảng cáo,...

Định hướng nội dung bài PR. Phụ trách phát triển nội dung, hình ảnh và quản lý các kênh digital ( website , fanpage, ...) của dự án. Viết bài PR, bài quảng bá về sản phẩm trong mỗi chiến dịch.

Tiến hành thử nghiệm trên nhiều nền tảng kênh miễn phí khác nhau. Tạo các dạng nội dung số trên mạng xã hội, truyền thông và tổ chức sự kiện,...

Báo cáo, giám sát ngân sách cho hoạt động tiếp thị hàng tháng để phân bổ, lên budget chi tiêu hàng quý.

Có trách nhiệm phê duyệt các loại báo cáo, giấy tờ và tài liệu marketing để quảng cáo.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành hàng bán lẻ, các mảng liên quan đến Digital, không yêu cầu bằng cấp.

- Tinh thần học hỏi và thái độ làm việc tốt

- Ưu tiên ứng viên biết thiết kế, làm video, có kinh nghiệm quay dựng, chụp ảnh sản phẩm, đã từng thiết kế hệ thống kênh phân phối.

Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế An Châu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thu nhập: thỏa thuận, lên đến 20tr/tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định

- Xét duyệt tăng lương hàng năm

- Được mua sản phẩm của công ty với giá nội bộ

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, chuyên nghiệp

- Chính sách phúc lợi đa dạng hấp dẫn: teambuilding, sinh nhật, party nhóm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế An Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.